Milan, Leao spiazzato: la sentenza prende tutti in contropiede

La dichiarazione del tecnico lascia Leao senza parole. Mai nessuno aveva espresso una sentenza del genere nei suoi confronti.

Rafael Leao è senza dubbio uno dei giocatori di punta del Milan. L’attaccante portoghese, ormai alla sua quarta stagione in rossonero, lo scorso anno è stato uno dei principali fautori dello Scudetto del Milan.

I suoi 11 gol sono risultati fondamentali per riportare il tricolore nella Milano rossonera. Ed anche quest’anno sono già 3 i gol e ben 6 gli assist che Leao ha regalato ai suoi compagni di squadra tra campionato italiano e Champions League.

Numeri che, senza alcun dubbio, lo proiettano come una delle stelle non solo del Milan, ma anche di tutto il campionato di calcio. Tanto che è finito per assurgere a metro di paragone positivo per altri calciatori. Il tecnico del Torino Ivan Juric ha infatti proprio usato l’attaccante rossonero come esempio per inquadrare uno dei suoi calciatori: Nemanja Radonjic.

Leao, il paragone del tecnico del Torino Juric: “Radonjic come lui”

“E’ un calciatore che ogni tanto fa cose che vanno un po’ oltre il suo compito.” ha dichiarato il tecnico del Torino durante la conferenza stampa pre Sassuolo riferendosi a Radonjic. “A volte penso che stia facendo cose senza senso e che stia esagerando. Poi arriva e ti fa la giocata che cambia la partita. A volte penso che anche Leao faccia così, accelera e ti cambia la partita.”

Discorso simile anche per un altro granata, Vlasic, anche se a detto di Juric è “più ordinato.” Entrambi comunque, a detta del tecnico dei granata “sono calciatori che ti danno quella sensazione che stanno andando oltre l’allenatore. Io voglio che siano in grado di esprimersi al meglio, di mettere in campo il loro potenziale.”