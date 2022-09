Milan, è tutto vero: l’ufficialità dell’ultim’ora gela i tifosi

Notizia inattesa per i tifosi del Milan, che hanno manifestato immediatamente malcontento attraverso le reti social.

Milan-Napoli di domenica sera a San Siro alle ore 20:45 chiuderà la giornata di Serie A. Dopodiché, il campionato andrà in pausa per lasciare spazio alle gare tra Nazionali, fra cui chiaramente anche quella italiana. La squadra del Ct Mancini sarà impegnata in Nations League il 23 settembre a Milano contro l’Inghilterra e il 26 settembre contro l’Ungheria a Budapest. Due gare chiave per l’accesso alla Final Four.

I calciatori si ritroveranno domenica 18 settembre al Centro Tecnico Federale di Coverciano, dove cominceranno a preparare le due sfide in programma. A tal proposito, l’allenatore ha diramato la lista dei 29 convocati quest’oggi.

All’occhio balzano subito delle grandi novità. Per la prima volta, infatti, indosserà la maglia della Nazionale italiana Ivan Provedel, portiere della Lazio, ed è stato confermato anche Guglielmo Vicario dell’Empoli. Quest’ultimo era stato già convocato a maggio per lo stage organizzato dal Ct. Infine, sarà l’esordio anche per il difensore della Salernitana, Pasquale Mazzocchi.

Italia, i convocati di Mancini: spunta un’assenza, è polemica

A perdere il posto stavolta, oltre a Federico Bernardeschi, è stato Davide Calabria, difensore e capitano del Milan. Una scelta che sorprende e che non è stata ben accolta dai tifosi. La polemica è già sorta su Twitter. Gli utenti si scambiano considerazioni in merito, tutte simili a quella di EmaBufalo, che scrive: “Calabria? Capitano dei campioni d’Italia nonché della miglior difesa della stagione scorsa?”.

Indubbiamente il Ct Mancini esplicherà i suoi motivi in occasione di una delle conferenze stampa pre-match, nel frattempo però questi sono i giocatori scelti:

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Empoli);

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Emerson Palmieri (West Ham), Federico Gatti (Juventus), Luiz Felipe (Betis Siviglia), Pasquale Mazzocchi (Salernitana), Rafael Toloi (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Lorenzo Pellegrini (Roma), Tommaso Pobega (Milan), Sandro Tonali (Milan), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Matteo Cancellieri (Lazio), Wilfried Gnonto (Leeds), Vincenzo Grifo (Friburgo), Ciro Immobile (Lazio), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Napoli), Gianluca Scamacca (West Ham), Alessio Zerbin (Napoli).