Episodio terribile e avvocati allertati: Real Madrid, c’è il comunicato ufficiale

Il Real Madrid interviene pubblicamente con un comunicato ufficiale per prendere una netta posizione, dopo il grave accadimento.

Il razzismo nella società, quindi nel mondo del calcio, è sfortunatamente spesso ancora molto radicato. Ci sono commenti pubblici che vengono presi alla leggera e fatti senza rifletterci troppo su, che però possono generare situazioni davvero sconvenienti e grande disapprovazione. È accaduto ancora, questa volta in Spagna.

La vittima è stato il brasiliano del Real Madrid, Vinicius Jr. Il giocatore è piuttosto noto per le sue divertenti esultanze, dopo un gol, le quali sono solite essere dei veri e proprio balletti, che finiscono per coinvolgere i compagni di squadra e anche per essere imitate dai tifosi.

La stessa felicità chiaramente non trasmettono ai suoi avversari, sostenitori di squadre rivali, che considerano l’esultanza del giocatore alla pari di una provocazione. Tuttavia, il commento razzista stavolta è arrivato dalla tv.

Real Madrid, Vinicius Jr. vittima di un commento razzista: Neymar lo difende

Pedro Bravo, presidente dell’Associazione Spagnola dei Procuratori di Calciatori, è stato ospite del noto programma ‘El Chiringuito’ e, durante la conversazione, ha parlato così di Vinicius Jr: “Se vuoi ballare la samba, vai al sambodromo. Qui ciò che devi fare è rispettare i tuoi compagni di professione e smetterla di fare la scimmia”. Una metafora che non è per niente passata in sordina e ha generato subito una grande rivolta contro il commento razzista e in favore di Vinicius Jr.