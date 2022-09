Torino, tifosi spiazzati: annuncio in conferenza, torna dopo la sosta

Il tecnico del Torino Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa. Il granata ha commentato le ultime riguardo gli infortunati.

Nonostante una sessione di calciomercato non eccezionale il Torino di Ivan Juric ha iniziato molto bene la stagione. Il tecnico del club granata è riuscito a sfruttare al meglio il materiale a disposizione ed ha subito rilanciato i nuovi acquisti Radonjic e Marko Vlasic, autentico trascinatore della squadra torinese.

Il Torino ha venduto alcuni dei suoi pezzi pregiati, ha ceduto alla Juventus il difensore Gleison Bremer mentre sono tornati nei rispettivi club giocatori fondamentali del centrocampo come Mandragora ed il ‘milanista’ Pobega. Una delle cessioni più importanti riguarda poi l’ex capitano, il ‘Gallo’ Andrea Belotti.

L’attaccante della Roma e della Nazionale ha lasciato il club granata a parametro zero ed è ripartito per una nuova avventura. Il Torino ha deciso di puntare in attacco sulla coppia di attaccanti (in alternanza) composta da Tony Sanabria e dal giovane Pellegri, ma fino ad ora i due non hanno reso secondo le aspettative.

Torino, Juric e le ultime su Miranchuk

Il tecnico granata Ivan Juric, nel corso della conferenza stampa in vista del match contro il Sassuolo, ha parlato anche delle condizioni degli infortunati. Juric, nello specifico, ha commentato la situazione degli ultimi arrivati Karamoh e Miranchuk, attualmente ai box per infortunio.

Ecco le parole dell’ex tecnico del Verona: “Miranchuk non c’è ancora, ma spero di poterlo avere a disposizione dopo la sosta. Karamoh invece ha ancora bisogno di tempo”. Juric ha poi rassicurato su Radonjic, uno dei colpi dell’estate granata: “Ha un problema nel recupero ma ha fatto bene questa settimana e sarà a disposizione con noi”.