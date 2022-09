Si ritira dal calcio: l’ex Serie A ha deciso, annuncio irreversibile

Addio al calcio giocato, la decisione dell’ex calciatore di Serie A è definitiva. L’annuncio è arrivato dai suoi profili social.

Davide Santon dice addio al calcio giocato. Il trentunenne calciatore, vecchia conoscenza del campionato di Serie A, ha svelato quale sarà il suo futuro. Niente più terreno di gioco e pallone, la decisione presa è irreversibile.

Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo ‘Instagram’, l’ex terzino di Inter e Roma ha comunicato la propria decisione ai tifosi. Accompagnato da una lunga didascalia, una vera e propria lettera d’addio, il trentunenne rende noto di aver appeso gli scarpini al chiodo.

Santon dice addio al calcio: la commovente lettera dell’ex Serie A

“Non ero sicuro di come mettere insieme tante emozioni diverse in una frase” – ha esordito- . “Non sapevo come trovare le parole adatte per dire addio al calcio. Il mio obiettivo era giocare finché la scintilla fosse rimasta accesa”: questo l’incipit del post social.

Poi continua: “Dopo tre operazioni al ginocchio desto e questo problema al sinistro non mi è più possibile giocare come vorrei. Sfortunatamente, ora, il lavoro fatto non è più sufficiente a causa della mia condizione fisica. Non so da dove iniziare a comunicare la mia gratitudine […] Ho trovato amici autentici, alcuni li considero fratelli”. E poi il ringraziamento ai tifosi: “Senza di voi niente è possibile, grazie per l’energia, la passione e la dedizione. Grazie a chi mi ha sostenuto fino alla fine. E’ stata una esperienza, un viaggio incredibile che ora devo abbandonare. Sono ottimista per il nuovo capitolo della mia vita”.