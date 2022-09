Roma, batosta terribile: è ufficiale, Mourinho rimane incredulo

Nel giorno della vigilia della gara della sua Roma contro l’Atalanta di Gasperini, Mourinho ha ricevuto una batosta terribile.

Dopo i due ko a sorpresa contro Udinese e Ludogorets, la Roma ha vinto due gare consecutive contro l’Empoli in campionato e l’HJK Helsinki in Europa League. I giallorossi sono attesi adesso dallo scontro diretto di domani all’Olimpico contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

I giallorossi, infatti, hanno solo un punto di svantaggio in classifica rispetto ai bergamaschi che, però, avranno il vantaggio di aver preparato la sfida dell’Olimpico per un’intera settimana. La Roma, invece, ha dovuto pensare prima alla gara vinta contro l’HJK Helsinki di giovedì, vinta poi con il risultato di 3-0.

La sfida contro i finlandesi non ha portato con sé solo i tre punti, ma anche il ritorno in campo di Nicolò Zaniolo. Il calciatore, infatti, è tornato a giocare una gara dall’infortunio rimediato lo scorso agosto nel match contro la Cremonese. Ma se da un lato Mourinho può gioire per il rientro dell’attaccante esterno, dall’altro ha avuto in queste ore una batosta terribile.

Roma, che batosta per José Mourinho: lesione al menisco per Karsdorp

Come annunciato dalla stessa ‘AS Roma’ con un comunicato, Karsdorp ha riportato una lesione al menisco del menisco interno del ginocchio. Ecco la nota del club capitolino: “La società comunicato che Rick Karsdorp, sottoposto ad alcuni esami strumentali in seguito ad un trauma distorsivo riportato durante il match di Europa League contro l’HJK, ha subito una lesione al menisco del ginocchio sinistro”.

Il comunicato della Roma poi continua: “Nei prossimi giorni Karsdorp sarà sottoposto ad un intervento chirurgico presso la Klinik Gut di St.Moritz, diretta dal Dott. Georg Ahlbaumer”. Mourinho, quindi, dopo Wijnaldum, dovrà fare a meno per un po’ di tempo anche del giocatore olandese.