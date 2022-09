Svolta Inter, cosa serve a Inzaghi: il giudizio di Pandev è netto

L’Inter ha iniziato la stagione tra alti e bassi, ma per il grande ex Goran Pandev la svolta può arrivare già nei prossimi giorni.

Dopo essere partita con propositi battaglieri, conseguenza di un mercato che ha portato molti volti nuovi in rosa tra cui il ritorno di Romelu Lukaku, l’Inter ha registrato qualche battuta a vuoto di troppo. Le sconfitte nei big match contro Lazio, Milan e Bayern Monaco hanno infatti messo in dubbio il progetto di ritorno al top affidato a Simone Inzaghi.

Dopo lo Scudetto sfumato la scorsa stagione, la prima con l’ex tecnico della Lazio in panchina, la Beneamata infatti è incappata in sconfitte che sembrano aver messo in luce problemi strutturali. E se da una parte la speranza è che il ritorno di Lukaku dall’infortunio possa cambiare le cose, così come il possibile rinnovo di Skriniar che restituirebbe tranquillità al difensore, non esistono certezze assolute su come e se arriverà la svolta.

Il grande ex Goran Pandev, tra i protagonisti dello storico Triplete del 2011, ha però la sua opinione in merito. E ritiene che tutto possa cambiare già a partire dalla sfida con l’Udinese in programma domani alle 12,30.

Inter, per Pandev con l’Udinese può arrivare la svolta

L’ex attaccante macedone, che ha appeso gli scarpini al chiodo in estate a 39 anni dopo un’ultima esperienza al Parma in Serie B, è stato intervistato in merito dalla Gazzetta dello Sport. E ha individuato proprio nella gara con i friulani il momento della possibilità svolta.

“Con un successo a Udine Simone Inzaghi farebbe dimenticare le tre sconfitte stagionali incassate fino a oggi e sistemerebbe tutto. Anche se certo non sarà semplice perché questo è un campionato molto equilibrato, con Roma e Lazio ad esempio che non sono mai state così forti”.

“Tuttavia – ha continuato – penso che l’Inter abbia la rosa più forte di tutte. Ha preso Lukaku e altri giocatori importanti come ad esempio Asllani, che a me piace molto. Spero che Simone riesca a raggiungere l’obiettivo che gli è sfuggito la scorsa stagione, e cioè lo Scudetto”.