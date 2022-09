Juventus, adesso Arrivabene trema davvero: scossone sul mercato

La Juventus si prepara alla sfida contro il Monza ma oggi è arrivata la notizia che complica i prossimi piani di mercato del club.

L’obiettivo, dopo la campagna acquisti condotta in estate seguendo gli input di Massimiliano Allegri, era quello di partire bene e tornare competivi sia in campionato che in Champions League. In queste settimane, invece, la Juventus ha continuato a manifestare tutte le cricità già emerse nella scorsa stagione: infortuni a ripetizione, gioco assente e l’eccessiva dipendenza dalla giocata del singolo campione.

La posizione del tecnico bianconero non risulta in bilico (anche alla luce del contratto fino al 2024 da 9 milioni netti all’anno) tuttavia la società domani, nella gara sul campo del Monza, si aspetta una pronta reazione dalla squadra. Ulteriori passi falsi, dopo i pareggi beffa contro la Sampdoria e la Salernitana, sono vietati. La vetta della classifica dista 4 punti ed un altro stop andrebbe di fatto a minare le ambizioni di gloria del club.

Alla Champions League, poi, ci si penserà più avanti. La qualificazione alla fase ad eliminazione diretta, alla luce della doppia sconfitta patita per mano del Paris Saint Germain e del Benfica, appare quanto mai complicata e potrebbe non bastare vincere 3 delle 4 prossime partite. Il clima nell’ambiente è quindi teso e come se non bastasse, con tutta probabilità, nei prossimi mesi si aggiungerà un ulteriore problema da gestire. Ovvero Arthur Melo.

Juventus, Arthur già bocciato dal Liverpool

Il brasiliano, sbarcato a Liverpool il primo settembre, non ha convinto il tecnico Jurgen Klopp. Il quale, fin qui, gli ha concesso appena 13 minuti nella sfida contro il Napoli per poi lasciarlo in panchina nelle successive due gare. Il rapporto tra i due non è decollato e, stando a quanto riportato nella giornata odierna dal quotidiano spagnolo ‘Mundo Deportivo’, l’allenatore tedesco avrebbe chiesto ai propri dirigenti di restituirlo quanto prima alla Juventus.

Una doccia fredda per il brasiliano (che aveva accettato il trasferimento in Premier League al fine di rilanciarsi in vista del Mondiale) e per la Vecchia Signora. La sua cessione, infatti, è avvenuta con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 37.5 milioni. Un tesoretto che la società contava di incassare a giugno 2023 ma che ora, al contrario, rischia di sfumare in maniera definitiva. L’amore tra Arthur ed il Liverpool è già ai titoli di coda. Per la Juventus e l’amministratore delegato Maurizio Arrivabene l’ennesima spina inattesa.