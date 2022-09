Juventus, ufficialità improvvisa: è tutto vero, i tifosi festeggiano

Iniziativa inaspettata a vantaggio dei tifosi dopo i fatti polemici di Juventus-Salernitana: una magra consolazione per i sostenitori bianconeri.

La rete di Arek Milik annullata dal VAR sul finale di Juventus-Salernitana è stato l’argomento cardine della settimana di Serie A. Tra opinioni e moviola, la convinzione che la rete fosse regolare è sempre più diffusa ma a quanto dichiarato il VAR non aveva a disposizione altre immagini oltre quelle analizzate, che avevano evidenziato la posizione di fuorigioco di Leonardo Bonucci senza considerare quella di Antonio Candreva.

L’eventuale errore non ha danneggiato soltanto la Juventus, che ha concluso la sfida sul 2-2, ma anche gli scommettitori appassionati. Ai due pesantissimi punti persi dai bianconeri corrispondono anche tanti soldi da parte di chi aveva dato la squadra di Allegri come vincente del match.

‘La Gazzetta dello Sport’ riferisce a tal proposito dell’inattesa decisione presa da ‘888 Sport’.

Juventus-Salernitana, rimborso a sorpresa per gli scommettitori

La casa di scommesse ha deciso di rimborsare i 143 utenti che avevano optato per la scommessa singola sul segno 1. L’importo sarà accreditato sul conto degli utenti, i quali potranno reinvestire i soldi in un’altra puntata. Già nella giornata di venerdì 16 settembre ‘888 Sport’ ha provveduto con la decisione da applicare.

Una decisione agrodolce se tra i 143 utenti c’erano dei tifosi della Juventus, ma bisogna comunque ripartire in qualche modo. L’ha confermato anche il tecnico dei bianconeri, Massimiliano Allegri, dichiarando in conferenza stampa in vista del match contro il Monza: “In questo momento dare spiegazioni non serve a niente. Non va bene vedere tutto negativo. Dobbiamo fare bene domani e poi al rientro dalla sosta recupereremo dei giocatori. Quello che è negativo ora può essere positivo fra 20 giorni. Cerchiamo di darci una spiegazione sugli infortuni, ma sul fatto che lo staff lavori bene non ci sono dubbi”.