Dimissioni Sarri, colpo di scena Lazio: la notizia gela i tifosi

Situazione di difficoltà per la Lazio e si prospetta un colpo di scena sul futuro del tecnico Maurizio Sarri. I dettagli e le dichiarazioni del presidente Lotito.

Dopo la sconfitta per 5-1 in Europa League contro i danesi del Midtjylland, l’allenatore Maurizio Sarri in conferenza stampa è apparso confuso e deluso dalla prestazione offerta dalla sua Lazio. Il tecnico ha parlato senza filtri di un “germe” all’interno dello spogliatoio, non visibile né con l’intenzione di rovinare le cose, ma che sicuramente sta impedendo il salto di qualità.

Il toscano non ha escluso che si tratti di lui o meglio di una compattezza che potrebbe non aver trovato ancora con i suoi rispetto agli obiettivi e alle possibilità della formazione. Perciò ‘Il Messaggero’ ha lanciato un’indiscrezione clamorosa, secondo la quale Sarri starebbe ripensando al suo ruolo in biancoeleste.

La sconfitta europea sarebbe soltanto l’apice di una sensazione che l’ex Napoli si trascina da tempo, precisamente da 14 mesi. Non riesce a mitigare i black out che di tanto in tanto la Lazio patisce. Da sé il tecnico si starebbe mettendo in discussione.

Lazio, Sarri pensa alle dimissioni? Le parole di Lotito

Considerato che i dati fisici sono buoni sulle prestazioni del gruppo, il tarlo sarebbe psicologico e quindi anche più difficile da estirpare. Da qui, secondo il quotidiano, l’idea delle dimissioni, assumendosi così le responsabilità di una sinergia non del tutto sbocciata. Il riferimento è anche al rapporto difficile con Luis Alberto, il quale è qualitativamente un elemento chiave ma pare peccare d’indolenza nel allenamenti. Sarri ne avrebbe fatto a meno e forse anche lo spagnolo e avrebbe con piacere accolto Ilicic, ma non c’è stata alcuna cessione.

La situazione è stata però prontamente smentita da Claudio Lotito, presidente della Lazio, intervenuto proprio a ‘Il Messaggero’: “Sarri non va via, resta al suo posto. Non c’è nessun dubbio. Le sue parole sono dovute a un momento di sconforto. Il problema della Lazio è da risolvere comunque, una volta per tutte e anche subito. E pensare che anche stavolta, per motivare tutti, avevo pagato pure gli stipendi di ottobre in anticipo…”.