Monza-Juventus, che guaio: forfait per il bomber, tifosi gelati

Domani ci sarà il match tra il Monza e la Juventus, dove si affronteranno due squadre che sono in difficoltà.

Dopo il pareggio con la Salernitana e la durissima sconfitta contro il Benfica in Champions League, la Juventus di Massimiliano Allegri è chiamata a vincere domani contro il Monza di Raffaele Palladino, subentrato in settimana a Giovanni Stroppa.

I bianconeri, ovviamente, hanno l’obbligo di vincere contro i lombardi sia per cercare di recuperare in classifica che per rispondere a tutte le critiche che sta ricevendo in queste ultime settimane. Lo stesso Allegri in conferenza stampa ha ribadito l’importanza della gara di domani: “Bisogna avere grande rispetto per il Monza. In casa ha fatto sempre bene ed ha totalizzato contro il Lecce il primo punto in Serie A”.

Il tecnico toscano ha poi continuato il suo intervento sui biancoscudati: “Loro hanno delle buone individualità, mentre noi dobbiamo cercare di stare attenti nelle situazioni pericolose. Potevamo evitare le reti che abbiamo subito. Dobbiamo fare meglio sia nelle marcature che nelle letture”. Tuttavia, nonostante i complimenti di Allegri, il Monza contro la Juventus dovrà fare a meno del proprio bomber.

Monza-Juventus, Palladino dovrà fare a meno di Petagna

Infatti, dopo l’assenza contro il Lecce, Andrea Petagna salterà anche la partita contro la ‘Vecchia Signora’. Lo stesso Raffaele Palladino ha confermato la defezione dell’ex giocatore del Napoli: “Andrea ha rimediato un leggero fastidio muscolare, dobbiamo cercare di capire l’entità dell’infortunio. Ci dispiace tantissimo, lo conosco anche umanamente. Ci teneva moltissimo ad essere a disposizione per questa gara, ma so che farà di tutto per tornare il prima possibile”.

Palladino ha poi continuato il suo intervento: “Come sta la squadra? Il gruppo mi ha sorpreso piacevolmente. Siamo tanti, ma ho visto i ragazzi disponibili nel mettersi in discussione. Ho visto del grande lavoro. Modulo? Non ho ancora deciso, ma il Monza può giocare o un 3-4-3 o un 4-3-3”.