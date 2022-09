Monza-Juventus, la rivoluzione di Allegri parte dai nuovi titolari

Monza-Juventus: una vittoria obbligatoria per cercare di ritornare a sorridere. Sarà questo l’obbligo di Massimiliano Allegri in vista dell’imminente sfida contro i biancorossi. Svolta immediata per scongiurare il possibile esonero

Ultima chiamata, o forse no. Allegri potrebbe giocarsi la sua conferma sulla panchina della Juventus già dalla sfida di domenica contro il Monza. Brianzoli freschi di cambio allenatore, con Palladino pronto a invertire la rotta e a cambiare marcia dopo un solo punto in sei gare.

Juventus obbligato alla vittoria per mettere da parte il malcontento generale delle ultime settimane e per riscattare la clamorosa sconfitta in Champions League contro il Benfica. Allegri dovrebbe riaffidarsi al 4-3-3 con McKennie, Paredes e Miretti a centrocampo. In attacco agiranno Kostic, Vlahovic e Kean.

Squalificati Cuadrado e Milik, quasi certe le assenze per infortunio di Locatelli e Rabiot. Emergenza totale e possibile ansia da prestazione. Allegri sarà confermato sulla panchina della Juventus anche in caso di passo falso? Forse sì, o forse no.

Monza-Juventus, le mosse di Allegri: De Sciglio e Danilo titolari

Difficilmente la Juventus prenderà una decisione drastica su Allegri, soprattutto nella settimana della pausa Nazionali. Ora parola al campo con alcuni cambiamenti tattici. Non è escluso che Allegri decida di puntare su Kean come esterno offensivo di destra. Attenzione anche al possibile utilizzo di Di Maria dal primo minuto. L’argentino potrebbe aver recuperato al 100%. Allegri si attende un inversione di rotta anche da parte di Vlahovic. Ecco le probabili formazioni di Monza-Juventus:

Monza (3-5-2): Di Gregorio; Marlon, Marì, Izzo; Birindelli, Barberis, Pessina, Sensi, Carlos Augusto; Caprari, Mota.

Juventus (4-3-3): Perin; De Sciglio, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Paredes, Miretti; Kostic, Vlahovic, Kean.