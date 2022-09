Polizia spiazzata, famiglie nel panico: è successo in Spezia-Sampdoria

Pochi istanti prima del fischio d’inizio di Spezia-Sampdoria, la polizia presente al Picco è stata spiazzata da un episodio.

Dopo le vittorie in trasferta del Lecce e dell’Empoli contro Salernitana e Bologna, si sta giocando in questi minuti il derby ligure tra lo Spezia e la Sampdoria. Le due squadre sono arrivate al match del Picco da due sconfitte.

Infatti, la squadra di Gotti ha perso nei minuti finali contro il Napoli, mentre i blucerchiati sono caduti in casa contro il Milan. Entrambi i team vogliono vincere questa gara sia per il prestigio del Derby che per la situazione in classifica. Lo Spezia, di fatto, ha 5 punti, mentre i doriani sono penultimi con soltanto 2 punti raccolti.

Tutta questa voglia di vincere di Spezia e Sampdoria si è vista sin dai primi minuti della gara, visto che gli ospiti sono passati in vantaggio all’11’ con il grandissimo gol dalla distanza di Sabiri. Il pareggio dei bianconeri, invece, è arrivato subito dopo con l’autogol di Murillo. Tuttavia, pochi istanti prima del fischio d’inizio, le forze dell’ordine presenti al Picco sono ‘state spiazzate’.

Spezia-Sampdoria, tifosi doriani tra i sostenitori dei padroni di casa

A raccontare l’episodio in diretta è Francesco Fontana, bordocampista per ‘DAZN’ della gara: “All’improvviso, con stupore delle forze dell’ordine, in gradinata sono entrati circa 150 tifosi della Sampdoria, forse anche di più, senza alcun tipo di sicurezza. Questi hanno iniziato a battibeccare subito con la curva vicina dei tifosi dello Spezia”.

Il giornalista ha poi concluso il suo intervento: “C’è stata tanta preoccupazione da parte dei tanti genitori presenti allo Stadio con i loro rispettivi bambini. Le forze dell’ordine, solo in un secondo momento, sono riuscite a delimitare questi sostenitori della Sampdoria, che si trovano tutt’ora in gradinata e non nel settore ospiti”.