“Purtroppo devo dirlo”: Milan-Napoli, annuncio ufficiale e tifosi delusi

Il Milan si prepara al big match in programma domenica sera contro il Napoli ma la vigilia è agitata da una brutta notizia.

Ultimi preparativi in casa Milan, in vista del big match di domenica sera contro il Napoli. I rossoneri, grazie alla vittoria ottenuta in Champions League ai danni della Dinamo Zagabria, sono riusciti a portarsi in vetta nel proprio girone. Ora l’obiettivo è quello di consolidare il primo posto in classifica ed infliggere ai rivali la prima sconfitta stagionale. Compito non facile, alla luce dei tanti calciatori che Stefano Pioli non potrà utilizzare nella gara.

Nell’elenco dei convocati, ad esempio, non compare il nome dello squalificato Rafael Leao: a prendere il suo posto in campo, salvo sorprese, sarà Alexis Saelemakers con Junior Messia largo a destra. Assenti pure il lungodegente Zlatan Ibrahimovic e Alessandro Florenzi, che si rivedranno in gruppo soltanto nelle prime settimane nel 2023.

Il tecnico avrebbe voluto recuperare almeno Divock Origi (fermato da un affaticamento muscolare alla coscia) e Ante Rebic, ai box per colpa di un’ernia discale. I due, in settimana, hanno lavorato a parte seguendo il programma di recupero elaborato dallo staff medico rossonero tuttavia il tanto atteso semaforo verde non è ancora arrivato. A San Siro, quindi, non ci saranno.

Milan, contro il Napoli non recupera nessuno

A confermarlo è stato lo stesso allenatore, nel corso dell’odierna conferenza stampa di presentazione della gara. “Sono i noti, non recuperiamo nessuno… Spero di recuperarli durante la sosta”. L’umore nell’ambiente, in ogni caso, è buono ed il Milan scenderà in campo per vincere ed ottenere così i tre punti.

“Credo che la carica sia al massimo livello e stiamo prendendo tanta energia. Giocare in casa è un vantaggio che vogliamo sfruttare domani sera. Siamo pronti e preparati per mettere in campo la miglior formazione possibile. Immagino una partita entusiasmante, pallone su pallone, giocata su giocata, tanti duelli”.