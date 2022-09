“Ora basta”: caos Torino-Sassuolo, scoppia la polemica

Torino-Sassuolo la decide sul finale Agustin Alvarez ma nel frattempo scoppia anche la polemica: ecco cos’è accaduto.

A decidere la gara di questo sabato sera, tra Torino e Sassuolo, è stato dopo il 90′ Agustin Alvarez. Il giocatore, subentrato al posto di Pinamonti, ha colto al volo la prima occasione utile per segnare la propria prima rete in Serie A. Sul finire della gara però è scoppiata anche la polemica.

Il Torino di Ivan Juric, in casa, viene beffato sul finale da un Sassuolo che ha fatto di Alvarez un’arma segreta. Il club granata, dopo il gol annullato a Lazaro nel primo tempo per fuorigioco, ha effettivamente creato poco.

In una partita che sembrava essere destinata a finire sul risultato finale di parità, alla fine è terminata con un pesante 0-1. Pesante tanto per la squadra di Juric, quanto per il gruppo di Dionisi che ritrova fiducia. Ecco allora cos’è accaduto.

Torino-Sassuolo, beffa per la squadra di Juric e polemica dopo quanto visto in campo: i tifosi non ci stanno

Il Torino, dopo la sconfitta subita contro l’Inter sul finale di gara nella scorsa giornata, perde anche alla 7^ contro il Sassuolo. Una fotocopia quasi di quanto avvenuto perché il gol dello svantaggio è arrivato, anche stasera e in casa, quasi allo scadere del match.

I tifosi hanno mostrato, specialmente via social, il proprio malcontento. Giudicando come errate specialmente le decisioni prese per la fase offensiva, con un attacco che ha faticato a creare azioni da gol. “Ora basta Juric“, è il pensiero che va perciò per la maggiore su ‘Twitter’. Un’inversione di rotta ora è perciò richiesta a gran voce e appare necessaria.