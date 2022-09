Calciomercato, Conte pensa all’Inter: “Servirebbero loro…”

Conte, in conferenza, ha fatto riferimento a due calciatori di proprietà dell’Inter: ecco chi vorrebbe l’allenatore del Tottenham.

La crescita, negli ultimi mesi, è stata costante. Ora, l’intenzione è quella di arrivare ancora più in alto e provare a togliersi quante più soddisfazioni possibili, sia in Premier League che in Europa. Il Tottenham, dopo lo stop del torneo causato dal decesso della Regina Elisabetta II, tornerà oggi in campo per affrontare in casa il Leicester autore a sorpresa di un pessimo avvio di campionato.

Le Foxes, al momento, occupano l’ultimo posto in classifica con un ruolino di marcia da brividi: un pareggio al debutto e poi 5 sconfitte consecutive. Gli Spurs, invece, sono terzi a quota 14 punti ed oggi proveranno quindi a fare bottino pieno in modo tale da continuare la striscia di risultati utili di fila ed avvicinarsi alla vetta occupata dal Manchester City di Pep Guardiola.

Un ruolino di marcia positivo, quello dei londinesi, frutto della campagna acquisti condotta dal club seguendo i precisi input forniti da Antonio Conte. Alla sua corte, tra gli altri, sono arrivati elementi del calibro di Ivan Perisic e Richarlison inseritisi subito nella nuova realtà e andati a potenziare il già ricco reparto offensivo. La rosa appare completa ma oggi l’allenatore ha rilasciato delle dichiarazioni destinare a creare una certa preoccupazione nei tifosi dell’Inter.

Inter, Conte pensa a Brozovic e Barella

Il tecnico, in conferenza stampa, ha infatti parlato di Marcelo Brozovic e Nicolò Barella tessendone le lodi e spiegando quanto sarebbero funzionali al suo progetto. “Quando gioco con tre centrocampisti, di sicuro ho bisogno di un perno che sia più bravo con la palla, più qualità e meno forte fisicamente. Due giocatori come quelli che ad esempio avevo all’Inter con Marcelo Brozovic e Nicolò Barella, giocatori con caratteristiche diverse”.

Le speranze di mettere le mani sui due calciatori, però, sono ridotte al lumicino. Il croato, ad esempio, ha di recente firmato il rinnovo del contratto fino al 2026 a 6 milioni netti all’anno. Barella andrà in scadenza nello stesso periodo ed anche lui viene considerato una colonna portante dal club nerazzurro. Conte, con tutta probabilità, dovrà spostare altrove i propri riflettori.