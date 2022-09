Torino-Sassuolo, la bocciatura è netta: l’ha detto in diretta tv

Torino-Sassuolo è finita con un colpo di scena e con i neroverdi che l’hanno spuntata al fotofinish: la bocciatura però è stata netta.

Il Torino è crollato in casa contro il Sassuolo, che ha ottenuto i tre punti al fotofinish. Grazie al gol di Alvarez, la squadra di Dionisi ha conquistato, infatti, una vittoria tutt’altro che scontata. Mentre per Ivan Juric è arrivato il secondo ko consecutivo. La bocciatura in diretta è stata netta.

Il Torino di Ivan Juric, quindi, anche questa volta è stato beffato sul finale. Il gol di Agustin Alvarez non ha lasciato scampo ai granata e ha, di rimando, regalato una gioia immensa ai suoi compagni di squadra, al mister neroverde e ai propri tifosi.

I padroni di casa, a parte il gol di Lazaro poi annullato per fuorigioco, hanno specialmente sotto porta creato poche occasioni pericolose. Attirando su di sé le critiche dei tifosi, dirette specialmente al tecnico granata e alle scelte prese. A questo proposito è arrivata una bocciatura anche in diretta televisiva.

Torino-Sassuolo, Condò boccia la partita della squadra di Juric: “Davanti sono molto leggeri”

Ad essere state criticate a Ivan Juric, da parte dei sostenitori granata, sono state specialmente le scelte prese per il reparto offensivo. In cui sono stati tenuti fuori, tra i titolari sia Sanabria sia Pellegri, dando spazio a Seck. I due attaccanti sono poi subentrati, insieme e nel secondo tempo, ma non hanno avuto modo di creare occasioni poi troppo pericolose.

Proprio di questo ha allora parlato, in diretta a ‘Sky Sport’, Paolo Condò: “Gli uomini di Juric davanti sono molto leggeri ed è un peccato. È un peccato perché costruiscono tanto. Hanno un bel palleggio. Oggi non era perfettamente a fuoco Vlasic e il Torino non ha segnato. Non è stato nemmeno granché pericoloso a dire il vero“.