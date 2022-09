“Esonero immediato”: Inter-Inzaghi, scoppia il caos dopo l’Udinese

Dopo la brutta sconfitta dell’Inter contro contro l’Udinese, tanti tifosi nerazzurri stanno chiedendo l’esonero di Inzaghi.

Dopo le vittorie contro il Torino e il Viktoria Plzen, l’Inter è caduta oggi alla Dacia Arena contro l’Udinese di Andrea Sottil. Nonostante il vantaggio iniziale siglato su calcio di punizione da Nicolò Barella, la ‘Beneamata’ ha meritato la sconfitta.

La squadra di Simone Inzaghi, infatti, si è mostrata sia troppo compassata che, soprattutto, molto passiva. L’Inter, di fatto, non ha avuto grandissime occasioni per segnare il secondo gol, mentre l’Udinese, oltre ai tre gol siglati, ha colpito un palo ed ha costretto Handanovic a compiere almeno due grandi interventi.

Se il primo è stato comunque abbastanza equilibrato, la ripresa è stata quasi un monologo bianconero. Dopo questa sconfitta, ovviamente, l’Inter è finita di nuovo nel ciclone delle critiche. Tra i più contestati c’è lo stesso Simone Inzaghi.

Inter, i tifosi chiedono l’esonero di Inzaghi

Infatti, tanti tifosi dell’Inter hanno chiesto su ‘Twitter’ l’esonero dell’allenatore dopo quest’ulteriore sconfitta della loro squadra del cuore: “Simone Inzaghi è da esonero immediato”. Il tecnico è criticato non solo per la prestazione della squadra, ma, soprattuto, per la scelta di cambiare al 31’ di cambiare Bastoni e Mkhitaryan con Dimarco e Gagliardini perché entrambi i calciatori erano già ammoniti.

Ecco un altro tweet di critica proprio su questa decisione presa da Simone Inzaghi: “Toglie Mkhitaryan e Bastoni alla mezz’ora per non rischiare di giocare in dieci uomini, ma inserisce Dimarco e Gagliardini scegliendo, di fatto, di giocare con un uomo in meno”.