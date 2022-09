Inter in difficoltà, piove sul bagnato per Inzaghi: è ufficiale la batosta

Continua il momento difficile dell’Inter: succede tutto contro l’Udinese. Per Simone Inzaghi continua a piovere sul bagnato.

Domenica difficile per l’Inter di Simone Inzaghi, ancora ferma sull’1-1 contro l’Udinese di Sottil. I friulani stanno confermando di essere tra le assolute sorprese di questo campionato, sfruttando anche il momento poco brillante della formazione allenata dall’ex tecnico della Lazio.

Eppure la gara era partita fortissimo per gli uomini di Inzaghi. La rete segnata ad avvio di partita dal centrocampista Nicolò Barella sembrava aver messo in discesa la trasferta della Dacia Arena.

E invece, la reazione dell’Udinese non ha tardato ad arrivare. E la pressione dei padroni di casa si è presto tradotta nel pareggio friulano, nato da un autogol di Skriniar, che goffamente ha deviato un cross diretto nell’area piccola di Handanovic.

Inter, piove sul bagnato per Simone Inzaghi: succede contro l’Udinese

Nel secondo tempo, però, la situazione non sembra migliorare per l’Inter. Anzi, al 57′ c’è l’episodio che rischia di essere una vera e propria mazzata per Simone Inzaghi. L’arbitro estrae il giallo nei confronti di Marcelo Brozovic: il croato interviene in ritardo sul friulano Wallace e rimedia un’ammonizione che gli costerà carissimo.

Infatti l’ex Dinamo Zagabria era in diffida e salterà ufficialmente la prossima gara tra Inter e Roma. Una batosta bella e buona per Simone Inzaghi, che perderà uno dei suoi perni principali in occasione di una delle gare più delicate di questa prima parte di stagione.

Al rientro dalla sosta, dunque, i nerazzurri saranno costretti ad affrontare la Roma dell’ex José Mourinho dovendo sopperire alla pesantissima assenza Brozovic. Un problema che il tecnico Inzaghi sarà chiamato a risolvere pescando appieno dalla propria panchina.