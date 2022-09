Inzaghi, la rivelazione in diretta scuote la rosa: frecciata ai panchinari

Prima del fischio d’inizio della gara della sua Inter contro l’Udinese, Inzaghi ha mandato una ‘frecciata’ ai panchinari.

Dopo le sconfitte rimediate contro il Milan e Bayern Monaco, l’Inter è riuscita vincere due gare consecutive contro il Torino e contro il Viktoria Plzen. Se quella contro i granata è arrivata nei minuti finali con la rete di Brozovic, dopo tante parate di Handanovic, quella contro i cechi è stata sicuramente più facile.

La gara di martedì in Champions League, infatti, non è mai stata in discussione, visto che già al 20’ l’Inter è passata in vantaggio con Dzeko. Il match è stato poi chiuso con la rete di Dumfries al 70’ . Dopo queste vittorie, la ‘Benamata’ sta giocando in questi minuti contro la sorprendente Udinese di Andrea Sottil.

La prima occasione è stata per i friulani, che sono andati vicini al gol con il tiro di Lovric terminato di poco fuori, ma sono stati i nerazzurri a passare in vantaggio al 5’ con una bellissima punizione dal limite calciata da Barella. I bianconeri hanno poi pareggiato al 22′ con l’autogol di Skriniar. Da questa gara Simone Inzaghi si aspetta tanto dalla sua squadra, visto che ha lanciato una ‘frecciata’ ai suoi uomini.

Inter, la frecciata di Inzaghi ai panchinari: “Chi subentra è più importante di chi parte titolare”

L’allenatore nerazzurro, infatti, tramite i microfoni ufficiali di ‘Sky Sport’ ha mandato un messaggio a chi parte dalla panchina: “Turnover? Si sa che noi allenatori siamo giudicati in base ai risultati. Dobbiamo fare delle scelte continue e sappiamo anche che ci servono tutti i calciatori. Per ogni gara scenderà in campo l’undici migliore, anche se chi subentra nel corso della gara è più importante di chi parte titolare”.

Simone Inzaghi ha poi continuato il suo intervento: “Ho fatto tre cambi rispetto alla gara di martedì, i ragazzi sono riusciti a recuperare bene. Udinese? E’ una squadra sia fisica che tecnica. Loro sono in un ottimo momento, dovremo disputare un match importante”.