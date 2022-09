“Sirene inglesi”: Inter, Inzaghi rischia ancora di perdere il suo big

In casa Inter si acceso un campanello di allarme. Cosi Simone Inzaghi rischia di perdere ancora un big della sua rosa.

Terminata ormai da diverse settimane la sessione estiva di calciomercato, le squadre hanno finalmente trovato una quadra chiara. Le rose sono composte e le società hanno lavorato affinché si potesse trovare il modo di essere competitivi. Soprattutto le big di Serie A hanno fatto un lavoro importante, in alcuni casi anche nel trattenere alcuni giocatori fondamentali per i rispettivi allenatore.

Come nel caso dell’Inter, dove l’oggetto del desiderio fino all’ultimo giorno di mercato è stato Milan Skriniar. Il Paris Saint Germain ci ha provato, con il difensore slovacco che avrebbe rappresentato un elemento importante per la difesa parigina. Eppure, l’Inter ha fatto muro e lo stesso Zhang alla fine si è opposto in maniera netta alla cessione del difensore.

Inter, Skriniar può ancora partire? Sirene inglesi della Premier

Il contratto è ancora in scadenza. L’Inter non ha ancora trovato la formula giusta per portare la firma sul prolungamento dell’accordo col giocatore slovacco. Ecco perchè proprio Milan resta un giocatore monitorato da tanti club importanti in giro per l’Europa. Certo, c’è il Paris Saint Germain che continua a tenere gli occhi aperti, ma non solo.

Secondo quanto riportato dal ‘The Sun’, infatti, il Manchester City starebbe valutando attentamente l’eventualità di provare un assalto per Skriniar, considerando anche il contratto in scadenza. L’occasione è ghiotta, e per Pep Guardiola sarebbe un rinforzo importante. Dalla Premier, tra l’altro, ci sono anche altre due squadre londinesi che tengono d’occhio il giocatore: Tottenham e Chelsea.