Juve, Allegri nel caos: mossa definitiva, il club ha deciso

Momento di crisi netta per la Juve. Massimiliano Allegri è al centro delle polemiche, il club ha preso una decisione importante.

La Juve vive un momento molto delicato. I risultati non arrivano, ed a finire al centro delle polemiche è Massimiliano Allegri. Anche i tifosi, soprattutto in questi ultimi giorni, stanno mettendo seriamente in discussione quello che è l’operato dell’allenatore che, però, almeno apparentemente resta tranquillo in vista dei prossimi impegni.

La verità è che due vittorie in otto partite sono davvero poche, ed l’inversione di rotta è necessaria per evitare un tracollo che rischia di diventare irreversibile. Allegri ha chiara la linea da seguire? Certo, gli infortuni non hanno aiutato il tecnico in queste settimane, anche se il rientro di Di Maria e quello di Szczesny saranno importanti proprio per cercare di dare una spallata netta alla crisi.

Juve, il club ha deciso: ecco quando si deciderà il futuro di Allegri

Restano fuori giocatori importanti come Pogba e Chiesa, per i quali servirà ancora diverso tempo prima di rivederli in campo. La prossima sfida col Monza sarà importante anche per capire quanto la squadra riuscirà a reagire a questo momento di difficoltà. Ma, va detto, non sarà decisiva per il futuro la sfida contro la squadra di Palladino.

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, infatti, il club ha deciso che si attenderà ancora un po’ prima di prendere decisioni sul futuro dell’allenatore. In particolare, sarà la sosta Mondiali a dare alla società la possibilità di riflettere attentamente sul futuro. Soltanto a quel punto si prenderanno decisioni chiare, e dunque si capirà se andare avanti con Allegri oppure no.