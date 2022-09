Tensione Milan-Napoli, polemiche infinite: “Non lo ha toccato”

Polemiche infinite in Milan-Napoli dopo l’inizio del secondo tempo, l’episodio che cambia il match

Milan e Napoli sono entrate nel secondo tempo con un atteggiamento diverso rispetto a com’era finito il primo. Infatti, durante i primi 45′, i rossoneri hanno disputato una gran partita, meritando anche il gol del vantaggio. Ma si sono trovati davanti un grande Alex Meret, che ha negato il gol a Olivier Giroud in più di un’occasione. Kvaratskhelia ha seminato il panico nella difesa del Milan, facendo ammonire Kjaer e Calabria.

Pioli, dunque, ha deciso di sostituire sia Kjaer sia Calabria, facendo entrare in campo Kalulu e Dest. Ed è proprio il terzino ex Barcellona ad aver combinato un grosso guaio per il Milan, proprio su uno straordinario Kvaratskhelia. Tra i due, infatti, c’è stato un contatto in area di rigore con l’arbitro Mariani che è stato richiamato al VAR per rivedere l’episodio.

Milan-Napoli, Marelli: “Dest non tocca il pallone”

Luca Marelli, commentatore tecnico arbitrale di DAZN, ha parlato durante Milan-Napoli del contatto tra Dest e Kvaratskhelia: “Il terzino destro olandese non ha toccato il pallone, perché Kvara lo ha coperto. Dunque, c’è stato un contatto col piede destro”. Mentre c’era il check del VAR, Marelli ha continuato dicendo: “Stanno valutando l’intensità”. E si stava anche accendendo una rissa tra i giocatori in campo, con Mario Rui e Theo Hernandez tra i più attivi.

Tanti sono i commenti sui social in merito alla decisione di Mariani di assegnare il rigore al Napoli. La maggior parte indicano tutti che l’arbitro abbia fatto la scelta giusta, mentre ci sono delle critiche per Stefano Pioli per aver tolto Calabria e inserito Dest.