“Lunga squalifica”: Di Maria gela tutti, scoppia il caos Juventus

:Piove sul bagnato in casa Juventus, avvio complicatissimo in casa del Monza: l’espulsione di Di Maria è una mazzata.

Partenza in salita per la Juventus di Massimiliano Allegri, che è subito sotto all’U-Power Stadium di Monza. Sotto, però, per uomini e non per risultato: al 42′ i bianconeri perdono uno dei pezzi da novanta per rosso diretto, causando il caos e riscaldando gli animi sul terreno di gioco brianzolo.

Protagonista in negativo dell’episodio è Angel Di Maria, che va sotto la doccia anzitempo per una gomitata ai danni di Armando Izzo. Il Fideo ha reagito nervosamente alla marcatura stretta dell’ex difensore del Torino, colpendolo in maniera netta e violenta all’altezza del costato.

A terra Izzo e subito capannello di giocatori attorno all’arbitro Maresca. Il fischietto della sezione di Napoli non ha avuto alcun dubbio: rosso diretto e viaggio solo andata in direzione spogliatoi per Di Maria.

Juventus, caos Di Maria: adesso è tutto in salita per Allegri

Un bel problema per Allegri e la sua Juventus. E non solo per il secondo tempo di Monza. Se Di Maria dovesse andare incontro ad una pesante sanzione, sarebbe una vera e propria mazzata per i bianconeri. E a spiegare tutto è il commento arbitrale di ‘DAZN’, Luca Marelli: “Per dinamica ed episodio, è probabile che l’argentino vada verso una lunga squalifica. Almeno due giornate per lui”.

Una vera e propria mazzata per Allegri: in caso di due giornate, l’ex fantasista di Paris Saint-Germain e Real Madrid salterebbe la gara contro il Bologna e quella contro il Milan. Addirittura con il rischio di saltare anche il derby con il Torino, in caso di squalifica di tre giornate.