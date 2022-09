Roma, Mourinho ancora contro Chiffi: “Dirò di buttarsi…”

Nella conferenza di oggi, Mourinho ha parlato dell’espulsione di questo pomeriggio da parte dell’arbitro Chiffi

La Roma ha perso una partita importantissima questo pomeriggio all’Olimpico. Lo 0-1 firmato dal gran gol di Scalvini, catapulta l’Atalanta al primo posto in attesa di capire il risultato finale di Milan-Napoli. Mourinho ha dovuto ovviare all’assenza di Paulo Dybala per infortunio, vero faro del reparto offensivo giallorosso. Quando l’argentino non c’è la Roma va in palese difficoltà nel trovare la via del gol, solo 8 in 7 partite in Serie A dall’inizio della stagione.

Infatti, per quanto la Roma questo pomeriggio abbia creato tante occasioni, non sono state concretizzate. E inoltre è arrivata l’espulsione per Mourinho dopo un contatto tra Zaniolo e Okoli, in cui l’allenatore portoghese ha chiesto vivacemente il calcio di rigore. Tra Mou e Chiffi, l’arbitro della gara, c’è anche un precedente che risale alla scorsa stagione in una partita tra Milan e Roma.

Roma, Mourinho ancora contro Chiffi in conferenza

José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro l’Atalanta: “Ho chiesto a Chiffi perché non ha assegnato il rigore nel primo tempo, io dico ai miei di non buttarsi se possono continuare e poi gli ho chiesto se è possibile dare un rigore se i giocatori non si buttano. Non ho ricevuto risposta. Se dice sì dico ai miei di buttarsi in allenamento”.

Insomma, le cose per la Roma non vanno benissimo e per Mourinho, Chiffi ci ha messo del suo. La prossima partita sarà sul complicato campo del Meazza, contro l’Inter. Anche i nerazzurri vivono un momento di difficoltà e cercheranno la vittoria a qualunque costo.