Colpo di scena Cannavaro: come Fabregas, contatti in Serie B

La Serie B grandi firme potrebbe arricchirsi di un nuovo protagonista: un club sta pensando a Fabio Cannavaro per risalire in classifica

Un altro grande campione può ripartire dalla Serie B. Dopo Cesc Fabregas, terminato al Como del quale è pure socio, anche Fabio Cannavaro potrebbe sbarcare nel campionato cadetto. Il secondo campionato italiano sta diventando sempre di più un torneo di grandi firme. Sono diverse le formazioni blasonate presenti nella competizione e questo ha fatto accrescere il valore.

Tra le squadre maggiormente in sofferenza, c’è chi sta pensando all’ex difensore centrale di Parma, Juventus, Real Madrid, Inter e Nazionale. Per Cannavaro si sta aprendo la possibilità di ricevere un’opportunità nel campionato cadetto dopo l’esperienza accumulata in Cina come allenatore.

Cannavaro può ripartire dalla Serie B: contatti in corso con il Benevento

Fabio Cannavaro è in contatto con il Benevento per sostituire Fabio Caserta, come scrive ‘gianlucadimarzio.com’. L’ex difensore azzurro e Pallone d’Oro ha accumulato esperienza lontano dall’Italia fino a questo momento. Ha ricoperto la carica di vice allenatore all’Al Ahli negli Emirati Arabi e successivamente ha guidato Evergrande, Al-Nassr, Quanjian, ancora Evergrande e per un breve periodo pure la Cina.

Da tempo attendeva ora di poter intraprendere una esperienza in Italia. A dargli questa opportunità potrebbe essere adesso il Benevento, club che ha ormai deciso di sollevare dall’incarico Fabio Caserta. Il direttore sportivo Pasquale Foggia questa mattina ha preso contatti con Cannavaro mentre a breve dovrebbe essere comunicato ufficialmente l’esonero dell’allenatore di Reggio Calabria.

I giallorossi campani sono intenzionati a fare un tentativo per Cannavaro. Il Benevento occupa in questo momento la tredicesima posizione con sette punti in classifica, frutto di tre sconfitte, un pareggio e due vittorie. La zona playout è distante due punti, altrettanti quella playoff.