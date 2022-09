Fiorentina, doccia fredda per Italiano: i tifosi esplodono di rabbia sui social

Dopo la vittoria della sua Fiorentina contro il Verona, Vincenzo Italiano ha ricevuto in queste ore una doccia fredda.

Dopo le due sconfitte consecutive contro il Bologna in campionato e l’Istanbul Basaksehir in Conference League, la Fiorentina ha dato finalmente una gioia ai suoi tifosi. La squadra di Vincenzo Italiano, infatti, ha battuto all’Artemio Franchi il Verona di Gabriele Cioffi con il risultato di 2-0.

Quella di ieri per la Fiorentina è solo la seconda vittoria in campionato. Il team toscano, infatti, non riusciva ad ottenere i tre punti dalla prima giornata di campionato contro la Cremonese di Alvini. In questo mese per i viola ci sono state tantissime critiche sia per i risultati che per la pochissima, quasi nulla, vena realizzativa del proprio attacco.

Il successo contro il Verona è stato fondamentale proprio per portare un po’ di serenità all’interno dell’ambiente fiorentino, anche se il team di Cioffi ha lottato fino agli ultimi minuti della gara per cercare il gol del pareggio. A mettere fine alle speranze del Verona di riportare il risultato in parità è stata la rete siglata al 90’ da Nico Gonzalez. Proprio quest’ultimo, tuttavia, ha dato anche un brutto dispiacere sia a Italiano che ai tifosi gigliati.

Fiorentina, doccia fredda per Italiano e i tifosi viola: Nico Gonzalez convocato dall’Argentina

Come scritto dal portale ‘tuttomercatoweb.com’, infatti, il calciatore è stato convocato all’ultimo momento dal ct dell’Argentina Scaloni. Il tecnico argentino, appena saputo del suo recupero, ha convocato subito Nico Gonzalez, scatenando così le ire dei tifosi della Fiorentina.

Di fatto, i sostenitori viola temono che il calciatore possa infortunarsi di nuovo con l’Argentina, visto che è rientrato proprio per la gara di ieri contro il Verona. Anche Italiano, ovviamente, spera che il calciatore ritorni tra due settimane, considerando il fitto calendario che attende la Fiorentina nelle prossime settimane.