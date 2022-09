Inter, polemiche su Inzaghi: il club ha dei dubbi, spunta la decisione

C’è amarezza in casa Inter dopo la sconfitta della Dacia Arena. I tifosi sono infuriati, il club nerazzurro sta facendo le sue valutazioni…

La sconfitta patita per mano dell’Udinese è davvero difficile da digerire. In casa Inter, ad ora, i tifosi stanno puntando il dito contro Simone Inzaghi e la gestione di una rosa valida ma che ad oggi ha reso meno di quello che ci si aspettava. Il lavoro del tecnico è sotto giudizio da parte della piazza, ed i campi della Dacia Arena (Bastoni e Mkhitaryan) hanno lasciato interdetti i supporter nerazzurri.

Ci si aspettava evidentemente più coraggio, soprattutto da parte di un allenatore che è consapevole di quanto sia importante riuscire ad imporre non soltanto una struttura tattica in campo, ma anche una mentalità vincente. La mossa durante la sfida con l’Udinese è stata letta da molti come un segno di debolezza, all’interno di una partita dove dall’Inter ci si aspettava un risultato totalmente differente.

Inter, riflessioni del club su Inzaghi: spunta la decisione

E cosi, come detto, i tifosi stanno cercando di capire se il lavoro di Inzaghi fino a questo momento sia valido al punto da meritare ancora fiducia. Sotto questo punto di vista anche la società sta facendo la sue valutazioni, ma non ci sono dubbi su quello che sarà il prosieguo della stagione, almeno ad ora.

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, su Inzaghi non c’è nessun tipo di rischio: resterà sulla panchina dell’Inter, questa è l’intenzione del club che non sta pensando assolutamente all’esonero. Tuttavia – si legge – alcuni dubbi sull’operato di Inzaghi restano.

In particolare, sulla preparazione fisica ci sono delle crepe che sul campo sembrano evidenti, ed anche la mancanza di leadership in campo non tiene tranquilli i vertici nerazzurri. Possibile che ci sia un confronto, soprattutto durante questa sosta, per capire in che direzione andare nei prossimi mesi.