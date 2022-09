Italia, trema Mancini: da Parigi arrivano brutte notizie

Il ct dell’Italia Roberto Mancini preoccupato per le notizie che giungono dalla Francia: il campione della Nazionale si è infortunato

Il campionato lascia spazio alle nazionali. L’Italia di Roberto Mancini deve reagire dopo la mancata qualificazione alla fase finale del Mondiale in Qatar di novembre. Il ct ha cominciato un nuovo percorso all’indomani della sconfitta con la Macedonia del Nord ma ora deve instillare un seme fecondo per imprimere una svolta profonda.

Gli Azzurri nelle partite contro Ungheria e Inghilterra devono difendere la categoria della Nations League. Per evitare la retrocessione, la squadra di Mancini dovrà lasciarsi alle spalle almeno un avversario. Nel gruppo 3 al momento, la nazionale italiana (5 punti) è terza dietro a Ungheria (7) e Germania (6) ma davanti all’Inghilterra (2). Tuttavia, la marcia d’avvicinamento alle gare decisive, comincia con una brutta notizia per il ct di Jesi.

Italia, cattive notizie per Mancini: si ferma Verratti, il centrocampista ko per una botta al polpaccio

Le cattive notizie per Roberto Mancini arrivano dalla Francia. In Ligue 1, infatti, nel confronto di ieri sera tra Olympique Lione e Psg si è registrata la tegola per gli Azzurri. Poco dopo l’ora di gioco, Marco Verratti, come scrive ‘gianlucadimarzio.com’, è stato costretto a lasciare il terreno di gioco a causa di una brutta botta al polpaccio. Il calciatore verso il forfait in vista del doppio impegno dell’Italia.

Già dopo il match, vinto dai parigini per 1-0 in virtù della rete di Messi dopo appena cinque minuti di gioco, le parole del tecnico del PSG Christophe Galtier non erano state rassicuranti in tal proposito. “Ha subito un colpo. Si è trattata di una botta al polpaccio molto forte. Sono preoccupato perché Marco si ferma soltanto se si è fatto infortunato davvero. Sarà esaminato nelle prossime ore, doveva raggiungere la nazionale ma resterà a Parigi per dei test”.

L’Italia giocherà venerdì 23 settembre alle 20.45 contro l’Inghilterra. Successivamente sarà impegnata in Ungheria lunedì 26 settembre. Due match molto importanti per il prosieguo della squadra di Roberto Mancini nella competizione. Gli azzurri possono ancora arrivare tanto primi come ultimi.