Dybala, solo affaticamento: l’argentino subito in viaggio per la Nazionale

Gli esami a cui si è sottoposto Paulo Dybala non hanno evidenziato lesioni: l’attaccante della Roma risponde alla convocazione

Buone notizie per Paulo Dybala. L’argentino, che non ha partecipato alla sfida tra Roma e Atalanta per un fastidio al flessore, è in viaggio come da programma per rispondere alla convocazione del ct Scaloni. Gli esami a cui si è sottoposto non hanno evidenziato lesioni muscolari, ma solo un affaticamento che sarà valutato insieme allo staff medico della nazionale argentina, che valuterà il suo graduale ritorno al lavoro in gruppo. L’Albiceleste sfiderà il 23 settembre l’Honduras e il 28 la Giamaica e per Dybala era fondamentale esserci, al di là del suo effettivo impiego in campo.

Dybala, dalla preoccupazione di Mourinho alla buona notizia

Una situazione, quella legata a Dybala, che ha tenuto in apprensione tutto l’ambiente giallorosso fino a qualche ora fa. “L’infortunio di Dybala è muscolare, è dura per lui e per la squadra, è successo mezz’ora prima della partita”, le parole dell’allenatore in conferenza stampa dopo la partita contro l’Atalanta.

In queste ore, però, l’allarme pare sia rientrato. L’ex Juventus sta vivendo un avvio di stagione di ottimo livello con la Roma, con quattro reti e due assist messi a segno in otto apparizioni ufficiali. Il suo ultimo stop muscolare risaliva a febbraio scorso e rinunciare alla Seleccion, mettendo magari a rischio il sogno Mondiale quando è così vicino, era impensabile.