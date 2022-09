Ufficiale Atalanta: dopo la vittoria, arriva la batosta per Gasperini

Continua a volare l’Atalanta di Gasperini. Il club nerazzurro è in vetta alla classifica di Serie A, ma non ci sono solo belle notizie.

L’Atalanta di Giampiero Gasperini è una delle grandi sorprese di questo inizio di campionato. La società orobica è reduce da un’annata tutt’altro che positiva dove non ha neanche raggiunto la qualificazione europea, ma ora i nerazzurri sembrano pronti al riscatto. Le ultime in casa Atalanta sono piuttosto positive.

Nel match valido per la settima giornata di Serie A gli orobici hanno fatto uno dei grandi colpi di questa giornata, espugnando a sorpresa l’Olimpico. Nonostante un match quasi dominato la squadra di Josè Mourinho ha faticato a trovare il gol ed è andata così a secco di punti. Uno 0-1 abbastanza a sorpresa che ha regalato il primato alla squadra di Gasperini.

L’Atalanta è ora in vetta alla classifica del campionato, insieme al Napoli, ma per il tecnico bergamasco non ci sono solo belle notizie. Nel corso dei primi minuti del match contro i giallorossi si è infortunato il portiere argentino Juan Musso. L’estremo difensore è stato protagonista di un durissimo scontro con Demiral ed è stato cosi costretto al cambio.

Atalanta, il comunicato sull’infortunio di Musso

Il club nerazzurro, attraverso il report odierno, ha diramato informazioni sull’infortunio di Juan Musso. Ecco le sue parole: “Juan Musso è stato sottoposto ad intervento di riduzione e contenzione con placche e viti di frattura scomposta del complesso orbitario/mascellare di destra”.

La società ha poi confermato i dettagli dell’intervento: “L’operazione è stata effettuata presso la clinica Villa Stuart di Roma ed è riuscito completamente”. La società ha poi confermato che gli allenamenti riprenderanno direttamente nella giornata di martedi 20 Settembre, nello specifico il pomeriggio”.