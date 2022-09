Juventus-Allegri, annuncio improvviso: le parole sono durissime

Momento molto difficile per la Juventus di Allegri. La squadra bianconera sta faticando sia in Italia che in Europa.

La Juventus di Massimiliano Allegri vive uno dei momenti più difficili degli ultimi anni. Nonostante una campagna acquisti di grande livello il club bianconero sta trovando grosse difficoltà e nell’ultima giornata di campionato è caduto clamorosamente a Monza contro l’ultima in classifica.

La situazione del tecnico livornese appare abbastanza a rischio ed il futuro è più in bilico che mai. La qualificazione nel girone di Champions League è appesa ad un filo ed in campionato i bianconeri perdono punti su punti. La società continua a blindare il suo tecnico, ma anche i tifosi cominciano ad essere stufi.

Nel corso di una sua diretta Instagram l’ex calciatore ed ormai opinionista Antonio Cassano ha criticato duramente il tecnico bianconero, utilizzando parole durissime. Ecco le sue parole, nello specifico: “Ormai è come sparare sulla croce rossa, si parla sempre dell’allenatore ma lui deve solo andare via”.

Juventus, Cassano durissimo su Allegri

L’ex talento pugliese ha continuato parlando della prestazione di Monza, una sfida che ha visto i bianconeri giocare male prima e dopo l’espulsione di Angel Di Maria. Cassano ha continuato: “Anche prima dell’espulsione di Di Maria la squadra stava facendo davvero molta fatica”.

L’ex stella di Inter e Milan ha chiuso con toni duri: “Vlahovic calcia dalla linea di fondo perchè non ci sono idee, non c’è nulla. Nonostante gli infortuni non puoi permetterti di non vincere contro il Monza, non posso pensare questo”. Continuano i commenti negativi e le critiche verso il tecnico bianconero.