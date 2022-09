Mani nei capelli per Mourinho: Roma in difficoltà, che doccia gelata

Dopo una campagna acquisti straordinaria la Roma di Josè Mourinho deve fare i conti con le prime importanti problematiche.

La Roma di Josè Mourinho è stata senza dubbio una delle squadre più attive di questa sessione di calciomercato. Il club capitolino ha messo a segno colpi importanti ed ha rinforzato molto la rosa, che, lo scorso anno ha vinto la Conference League. In questo inizio di stagione Mourinho è alle prese con diversi problemi.

Il tecnico portoghese, oltre ad essere alle prese con una crisi di risultati, deve fare i conti con una situazione di emergenza totale. In questo inizio di stagione sono stati tanti gli infortuni in casa capitolina e l’ultimo è arrivato poche ore fa. Mourinho dovrà fare a meno per diverso tempo del terzino olandese Karsdorp.

Come riporta la redazione di Sportitalia il terzino giallorosso è stato operato nella giornata di oggi presso una clinca di St.Moritz, in Svizzera. Il giocatore aveva riportato una lesione del menisco del ginocchio sinistro e sarà costretto a restare fermo per le prossime 6 settimane. Una nuova tegola importante per Mourinho.

Roma, emergenza totale per Mourinho

Dopo la sosta la Roma sarà attesa a San Siro dove sfiderà l’Inter di Simone Inzaghi. Un match tra due squadre in difficoltà dove nessuna delle due si può ormai permettere un passo falso. Il tecnico portoghese dovrà fare i conti però con un’emergenza totale e che riguarda tutti i reparti.

Mourinho si trova ora costretto a fare i conti con un’emergenza a difesa ed a centrocampo. Nel match contro l’Atalanta ha giocato l’esterno destro Zeki Celik e sarà probabilmente il suo turno anche per le prossime settimane. Chance importante per l’ex Lille che avrà cosi l’occasione di mostrare il proprio valore.