“Rientra nel 2023, niente Inter…”: la notizia è brutta e spiazza i tifosi

Un infortunio molto pesante che potrebbe portare il giocatore a saltare anche l’Inter e rientrare dunque nel 2023.

Non arrivano buone notizie per una delle squadre protagoniste di questa prima parte della Serie A. L’Atalanta, infatti, fino a questo momento è stata una delle compagini che si è messa meglio in mostra ed ha mostrato cose importanti, nonostante l’avvio di stagione particolare. Anche dopo le parole estive di Gasperini, non particolarmente convinto del lavoro fatto sul mercato, il tutto sembra aver preso una piega assolutamente diversa rispetto a quanto ci si poteva aspettare.

Cinque vittorie e solo due pareggi in sette partite. Un bottino importante, che testimonia quanto l’Atalanta abbia lavorato molto bene sia in sede di mercato ma anche nell’affidare ancora una volta il tutto nella mani di Gian Piero Gasperini. Eppure, per l’allenatore nerazzurro arrivano cattive notizie.

Musso, crack: infortunio e lunghi tempi di stop, rischia di saltare l’Inter

L’infortuno di Juan Musso, infatti, rappresenta un problema molto serio per l’allenatore ed in generale per tutta la squadra. Il portiere argentino, infatti, è uno dei punti saldi della rosa nerazzurra, e non averlo per tanto tempo non sarà un aspetto da sottovalutare per la Dea.

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, tra l’altro, i tempi di recupero per il rientro di musso potrebbero essere molto lunghi. L’estremo difensore, addirittura, potrebbe saltare anche la sfida di campionato contro l’Inter, e dunque rientrare direttamente nel 2023. Un eventualità che Gasperini spera possa andare scemando col tempo, magari anticipando i tempi di rientro per Musso.