Bonucci-Allegri, dal famoso “sgabello” al nuovo punto interrogativo

Bonucci-Allegri: la nuova esclusione del capitano bianconero e sinonimo di tensione e rapporti tesi? Fa strano ritrovarsi di fronte all’esclusione del centrale difensivo in un momento così delicato della stagione e del futuro bianconero

Perchè Bonucci è stato escluso dalla sfida tra Monza-Juventus? Il centrale difensivo non ha preso parte al match contro i brianzoli a causa di una scelta tecnica. Questo ciò che Landucci (secondo allenatore della Juve) ha spiegato nel post gara dopo il ko contro gli uomini di Palladino.

Capitano, emblema della juventinità e leader carismatico, escluso dall’undici titolare per scelta tecnica. Impossibile non analizzare la questione con un enorme punto interrogativo. Come riportato dalla “Gazzetta dello Sport”, l’esclusione di Bonucci e di natura tecnica, nessun infortunio o guaio fisico.

La sensazione, quindi, è che i rapporti tra il tecnico della Juventus e il capitano non siano del tutto idilliaci, forse dai tempi del famoso “sgabello” contro il Porto nel match di Champions League di qualche anno fa. Come scrive la Rosea, la motivazione, però, potrebbe essere di tipo comportamentale.

Bonucci-Allegri e le dichiarazioni post Juventus-Benfica

“La Gazzetta dello Sport” conferma che le recenti dichiarazioni di Bonucci nel post gara di Juventus-Benfica avrebbero fatto storcere il naso ad Allegri e al suo staff. “Dobbiamo cambiare marcia per risollevarci perchè non capiamo che succede e cosa sta accadendo”. Dichiarazioni che avrebbe sollevato del potenziale malcontento.

Forse sì, forse no, ma ciò che fa strano è vedere Bonucci escluso dall’undici titolare nella sfida più importante della stagione dal punto di vista mentale e della svolta psicologica. Gatti al posto di Bonucci per scelta tecnica: una decisione lecita, ma che, giustamente, non può e non potrà passare inosservata.