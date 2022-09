Juventus, finisce sul banco degli imputati: “Non è cresciuto”

Dopo la bruttissima prestazione della Juventus contro il Monza, un calciatore bianconero è finito sul banco degli imputati.

Sembra una crisi senza fine quella che sta attraversando la Juventus di Massimiliano Allegri. Infatti, dopo il pareggio con la Salernitana e la brutta sconfitta in Champions League contro il Benfica, i bianconeri sono caduti anche ieri contro il Monza di Raffaele Palladino.

La gara contro i biancoscudati è stata stata sicuramente segnata dalla folla di Angel Di Maria di farsi espellere nei minuti finali del primo tempo per una gomitata ai danni di Izzo. Tuttavia, l’espulsione dell’argentino non giustifica affatto la pessima prestazione fornita ieri dalla Juventus, visto che non ha tirato in porta neanche quando erano in parità numerica.

Anche la reazione al gol di Gitkjaer non è stata da ricordare, anzi. Di fatto, la ‘Vecchia Signora’ ha avuto solo l’occasione di Kean, dove poteva fare sicuramente meglio, per riportare il risultato in parità. Tra i giocatori che hanno deluso di più contro il Monza bisogna annoverare sicuramente anche Dusan Vlahovic.

Juventus, Marchisio mette Vlahovic sul banco degli imputati: “Non è cresciuto”

Claudio Marchisio, ai microfoni di ‘Rai Sport’, è intervenuto proprio sul momento difficile che sta attraversando il giocatore serbo: “Vlahovic? Non è cresciuto da quando è arrivato alla Juventus. Il problema non è perdere, ma il fatto che tu l’abbia fatto senza mai tirare in porta con il Monza”.

L’ex giocatore bianconero ha poi concluso il suo intervento: “C’è uno scollamento tra squadra, allenatore e dirigenza, si vede dalle dichiarazioni rilasciate in queste settimane. Esonerare Allegri? Non vorrei che si aspettasse la sosta per cambiare allenatore. Cambiare non è affatto facile, chi puoi ingaggiare in questo momento così difficile?”.