Colpo di scena Vlahovic: Juventus, la notizia gela i tifosi

La Juventus riflette dopo il complicato avvio di stagione tra Serie A e Champions: preoccupa l’involuzione tecnica e fisica di Vlahovic.

Fiducia a tempo, in attesa di vedere in che modo evolverà la situazione alla ripresa del campionato e della Champions League. La Juventus, per ora, andrà avanti con Massimiliano Allegri. Nella giornata di ieri il presidente Andrea Agnelli ha telefonato all’allenatore per fare il punto della situazione e comunicargli la volontà di proseguire insieme. Il club, in ogni caso, si aspetta una reazione concreta dopo la sosta dovuta agli impegni delle Nazionali.

Durante la chiamata i due hanno analizzato le principali criticità emerse in questo primo scorso di stagione, a partire dai tanti infortuni che hanno falcidiato la rosa. Paul Pogba e Federico Chiesa, ad esempio, sono ancora ai box a causa dei rispettivi problemi e torneranno in piena forma soltanto ad inizio 2023. A preoccupare la società è anche un altro fattore: l’involuzione tecnica e fisica di Dusan Vlahovic.

Il serbo in 6 apparizioni in Serie A ha segnato 4 reti ma 2 sono arrivate sugli sviluppi di un calcio di punizione e l’ultima porta la data del 31 agosto. Da quel momento in poi, l’ex Fiorentina si è inceppato andando incontro a diverse prestazioni incolori che lo hanno fatto finire nel mirino della critica. L’arrivo di Arkadiusz Milik, in teoria, avrebbe dovuto agevolarlo (togliendogli la responsabilità di legare il gioco). Invece, l’ottimo impatto del polacco ha finito per mettere ancora di più in luce le sue deludenti prestazioni.

Juventus, preoccupa l’involuzione di Vlahovic

Una spina da risolvere il prima possibile per il club, per due motivi. In primis perché il classe 2000 (ancora a secco in Champions) ha comportato un investimento da oltre 80 milioni che deve essere valorizzato. E poi perché, stando a quanto spiegato da Gigi Moncalvo ai microfoni di ‘Radio Napoli Centrale’, il calciatore sembra avere nostalgia dei tempi vissuti a Firenze.

“Vlahovic è stato rovinato dai bianconeri, e so che già rimpiange la curva Fiesole. Mi domando dove siamo e dove andremo a finire: questa situazione non ha prospettive”. Lo scrittore ha poi rincarato la dose, attaccando la Juventus. “L’Équipe ha scritto ‘il PSG non ha rispetto di una Vecchia Signora’, lo era una volta, adesso ha perso ogni signorilità”. Ad Allegri (fortemente contestato dopo la sconfitta con il Monza) il compito di rivitalizzarlo.