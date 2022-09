“Allegri via subito”: terremoto Juventus, disastro a Monza

L’incredibile sconfitta contro il Monza getta la Juventus in piena crisi. Il tecnico Massimiliano Allegri nell’occhio del ciclone.

Incredibile quanto successo questo pomeriggio a Monza. Il club biancorosso ottiene la prima vittoria della sua storia in massimo serie. E lo fa battendo la Juventus di Allegri. Una sconfitta che, se da un lato alza il morale a dismisura, dall’altro innesca la polemica.

Dopo un inizio di stagione non certo esaltante, la Juventus, già in ritardo di sei lunghezze dalla vetta, cercava oggi nel match sulla carta facile contro il Monza il pronto riscatto. Soprattutto considerando che nemmeno in Champions League il club bianconero sta brillando con due sconfitte su due uscite e una qualificazione già in bilico.

E invece, come spesso capita, il campo ha parlato in modo diverso. Un coriaceo Monza, ben messo in campo dal nuovo tecnico Raffaele Palladino, riesce a strappare i tre punti. I bianconeri, traditi dall’espulsione di Di Maria, si fanno sorprendere dalla rete di Gytkjaer che regala sia al Monza la prima vittoria della sua storia in Serie A.

Juventus, è ormai crisi nera: Allegri nel mirino

A preoccupare oltre il risultato inaspettato anche una prestazione decisamente sottotono. I bianconeri non sono mai apparsi in grado di indirizzare la partita, risultando spesso sterili in fase offensiva. Naturalmente quindi che, in mancanza di idea di gioco, il primo indiziato sia il tecnico Massimiliano Allegri.

“Aspettiamo l’esonero” si legge da un tifosi bianconero su Twitter. I social sono ormai apertamente contro il tecnico, con l’hashtag #AllegriOut che, già durante i 90′ di gioco era salito in tendenza e certamente ci resterà ancora per diverse ore. Da vedere come la società, alle prese con uno dei peggiori inizi di campionato degli ultimi anni, reagirà a questa debacle contro una neopromossa.