Serie A, ribaltone in panchina? Annuncio del club: “Nei prossimi giorni…”

Dopo l’esonero di Mihajlovic e Stroppa, in Serie A potrebbe esserci un altro ribaltone in panchina. Annuncio della società.

Non solo Bologna e Monza. In Serie A c’è un altro club che potrebbe dare vita ad un ribaltone inaspettato in panchina. I risultati conquistati dalla Sampdoria di Marco Giampaolo sono davvero al disotto delle aspettative. Nelle prime sette giornate di campionato di Serie A 2022/2023, il club blucerchiato ha reso e portato a casa troppi pochi punti.

Dopo gli ultimi risultati, una grossa fetta della tifoseria ligure ha chiesto a gran voce il cambio in panchina, ma in diretta televisiva il club ha più volte ribadito la fiducia all’allenatore. La società, al momento, riflette sul da farsi.

Serie A, Giampaolo esonerato dalla Sampdoria? Arriva l’annuncio di Romei

A confermarlo è Antonio Romei, vice presidente della Sampdoria, intervenuto ai microfoni di ‘Tuttomercatoweb.com’ al termine del Consiglio di Amministrazione. Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni: “La nostra riunione era in programma da già da tempo per altri motivo, dovevamo fare il punto su diverse questioni. Abbiamo confermato ciò che è stato detto dopo la gara di La Spezia. La nostra è una situazione non facile, bisogna uscirne insieme. Serviranno ulteriori riflessioni, poi ci confronteremo con Giampaolo per uscire tutti insieme da questa situazione”.

E continua: “Noi crediamo in questa squadra, siamo tutti sulla stessa barca. Lo scorso anno siamo arrivati in porto, anche quest’anno dobbiamo farlo nonostante la situazione complessa. Non pensavamo di avere solo due punti dopo sette giornate. Riflettiamo e siamo sereni. Servirà un confronto con l’allenatore. Non abbiamo ancora parlato con Giampaolo, lo faremo solamente nei prossimi giorni”.