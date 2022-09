Sampdoria, Giampaolo adesso è nei guai: incontro decisivo

Dopo la cocente sconfitta della sua Sampdoria contro lo Spezia, il futuro di Marco Giampaolo è sempre più rischio.

Dopo l’incredibile vittoria del Monza contro la Juventus di Massimiliano Allegri, la Sampdoria e la Cremonese sono diventate il nuovo fanalino di coda della classifica di Serie A con soli 2 punti raccolti nelle prime 7 giornate di campionato.

Ma se la Cremonese è parzialmente giustificata perché è tornata nella massima categoria dopo 26 anni, la Sampdoria è in crisi profonda. I doriani, infatti, paradossalmente, hanno pareggiato solo Juventus e Lazio, mentre nelle altre cinque gare ha rimediato solo sconfitte.

L’ultima è arrivata sabato scorso nel derby ligure contro lo Spezia di Luca Gotti. La Sampdoria era riuscita anche a passare in vantaggio nei minuti iniziali della gara con il gran gol di Sabiri, ma poi ha subito il ritorno dei bianconeri. Proprio questa sconfitta potrebbe essere fatale per Marco Giampaolo.

Sampdoria, domani incontro decisivo per decidere il futuro di Giampaolo

Secondo quanto riportato da ‘Il Secolo XIX’, infatti, il futuro del tecnico blucerchiato sarà deciso entro la giornata di domani. Proprio domani la squadra riprenderà ad allenarsi, ma su Giampaolo c’è più di qualche idea da parte della società della Sampdoria.

A non aiutare il tecnico sono sicuramente i numeri, i quali sono veramente impietosi. Da quando Marco Giampaolo è alla guida del team ligure nessuno ha fatto meno punti in Serie A (18), escludendo chi è retrocesso o promosso. I blucerchiati, inoltre, non vincono dallo scorso maggio e non segnano da otto partite.