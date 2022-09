Torino, svolta inaspettata: firma ad un passo, cambia tutto per Juric

Una svolta inaspettata per il Torino. Pronta la firma sul contratto, accordo ad un passo. Cambia tutto, c’è l’annuncio

Torino bene ma non benissimo. Un avvio di stagione positivo, almeno nelle primissime battute, per la squadra granata che, però, proprio nelle ultime settimane è andata incontro a qualche risultato non particolarmente positivo. Anche l’ultima sconfitta contro il Sassuolo è un campanello d’allarme, considerando i valori messi in campo dalle due squadre. Ad oggi, però, il presidente Urbano Cairo non si può dire totalmente insoddisfatto.

Certo, due sconfitte consecutive (Inter e Sassuolo) devono far riflettere, e soprattutto portare i granata a tornare dopo la sosta delle nazionale con la consapevolezza di rimettersi subito in carreggiata. Al rientro ci sarà il Napoli capolista, sfida non semplice, ma andare incontro a tre sconfitte in tre partite sarebbe poi davvero troppo da digerire, e rischierebbe di trascinare il Torino in un una situazione al limite.

Torino, accordo quasi raggiunto per il rinnovo di Lukic

La fase pre stagionale della squadra granata è stata anche condita dalla polemica legata a Sasa Lukic. La lite con l’allenatore, poi il ritorno sui propri passi ed i dialoghi nuovamente aperti anche con la società. Adesso la svolta, importante, che andrebbe a sancire una nuova fase della vita professionale del giocatore serbo ed anche della sua storia con con il Torino.

Secondo quanto riportato da ‘SportMediaset’, infatti, sarebbe ormai ad un passo l’accordo tra Lukic ed il Torino per il rinnovo di contratto. Il club – si legge – si è avvicinato molto alle richieste del giocatore, ed ora sembra davvero ad un passo l’accordo tra le parti. Una svolta che fino a qualche settimana fa sembrava davvero impensabile.