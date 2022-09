“Era fatta, però poi…”: Juventus, i tifosi si mangiano le mani

La Juventus di Massimiliano Allegri sta vivendo uno dei peggiori periodi della sua storia recente. I bianconeri sono reduci dal ko di Monza.

Nell’ultima sessione di calciomercato la Juventus ha totalmente rivoluzionato la rosa. Sono andate via diverse pedine, bandiere come Chiellini e Dybala e sono arrivati giocatori come Bremer, Pogba e Di Maria. L’inizio stagione della squadra bianconera non ha però affatto rispettato le aspettative.

L’estate di Paulo Dybala è stata molto turbolenta. L’attaccante argentino non ha rinnovato con la Juventus, è stato vicino all’Inter ed al Napoli, ma alla fine è andato alla Roma di Josè Mourinho. Nelle ultime ore l’attaccante argentino ha rilasciato un’interessante intervista ai microfoni di TYC Sports, parole che hanno dato diversi spunti:

“Lo scorso anno, sfortunatamente, mi sono fermato più volte per infortunio e non riuscivo ad essere continuo. Inizialmente avevo un accordo per rinnovare, poi le cose sono cambiate e la squadra aveva un nuovo progetto. Ho giocato tanti anni alla Juve ed era dura restare in Italia, ma poi Mourinho mi ha convinto e mi ha portato alla Roma”.

Juventus, Dybala spiega l’addio ai bianconeri

La punta argentina ha raccontato come ha preso la decisione di lasciare Torino e trasferirsi nella Capitale. Paulo ha parlato: “Le persone attorno a me volevano prendere la miglior decisione, è stato tutto molto veloce e in un fine settimana mi ha chiamato Josè Mourinho. Abbiamo chiacchierato molto, anche a casa con Tiago Pinto”.

Tanti elogi per Josè Mourinho, uno degli artefici di questo trasferimento che ha fatto sognare i tifosi giallorossi. Dybala ha spiegato: “Mourinho dice poche cose, ma è sempre molto diretto. Abbiamo parlato della squadra e della città, sono arrivati diversi grandi giocatori e stiamo lavorando con un bel gruppo, che, già, lo scorso anno ha vinto un trofeo”.