Juventus, arriva il colpo di scena: “Lui al posto di Allegri”

La stagione della Juventus non è iniziata nel migliore dei modi e c’è chi ha suggerito al club bianconero il possibile sostituto di Allegri.

La Serie A è cominciata da poco più di un mese e ha già riservato grandi sorprese a tifosi e appassionati. Il Napoli, rivoluzionato in estate da De Laurentiis, guida la classifica insieme all’Atalanta, che ha scelto di ripartire dal punto fermo Gasperini. Alle loro spalle l’Udinese, vera sorpresa di queste prime giornate, lontane in classifica Inter e Juventus, mai così in crisi.

E dire che ad agosto, in pieno calciomercato, le due grandi rivali erano considerate per motivi diversi le principali favorite per lo Scudetto. L’Inter aveva riabbracciato Lukaku e investito su giovani di belle speranze come Bellanova e Asllani, la Juventus addirittura aveva pescato tante stelle subito pronte come Di Maria, Pogba, Kostic, Paredes e Bremer.

Il campo però ha dimostrato che i valori sulla carta contano poco se non vengono confermati partita dopo partita. E se l’Inter sembra avere ancora intenzione di concedere fiducia a Simone Inzaghi, è innegabile che alla Juventus siano tutti delusi dal fallimentare ritorno di Allegri. Dopo il 4° posto della passata stagione la dirigenza si aspettava un miglioramento, non di peggiorare, ed è per questo che il futuro del tecnico sarà deciso in un CdA in programma venerdì.

Ma chi ingaggiare al suo posto? Le ultime indiscrezioni parlano di Paolo Montero come traghettatore, anche se la stagione è ancora lunghissima, e di Antonio Conte di ritorno dal Tottenham a giugno 2023. Mentre nelle scorse settimane si era parlato di Roberto De Zerbi.

La rivelazione: “Ho proposto De Zerbi alla Juventus”

Carlo Nicolini è oggi un dirigente dello Shakthar Donetsk, il club ucraino guidato dall’ex tecnico del Sassuolo fino allo scoppio della guerra con la Russia. Intervistato dall’emittente radiofonica vesuviana 1 Station Radio ha raccontato di aver provato a far tornare De Zerbi in Italia, proponendolo proprio alla Juventus.

“Nessuno ha richiesto ufficialmente Roberto – ha detto – ma io l’ho proposto a diversi club. Anche alla Juventus, che ha perso una grande occasione dato che sarebbe stato il momento giusto per ingaggiarlo”.

Occasione persa perché, al di là di quale sarà il futuro di Allegri, De Zerbi non è più disponibile da alcuni giorni. Da quando cioè ha firmato con il Brighton & Hove Albion, club di Premier League rimasto orfano del manager Graham Potter, strappatogli dal Chelsea per sostituire Thomas Tuchel.

“Il Brighton si è fatto avanti con un progetto importante” conferma Nicolini. Il ritorno di De Zerbi in Italia è dunque sfumato, e anche se non è dato sapere quanto la Juventus abbia davvero considerato di affidarsi a lui certo la suggestione rimarrà nei tifosi innamorati del suo bel calcio propositivo.