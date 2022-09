“Sono passati diversi mesi, ma…”: Nazionale, l’annuncio spiazza tutti

La Nazionale di Roberto Mancini sarà impegnata nei prossimi giorni in un duplice impegno contro Inghilterra e Ungheria.

La Nazionale di Roberto Mancini ha vissuto un 2022 molto difficile. L’Italia è uscita sconfitta dalle qualificazioni Playoff e non parteciperà ai Mondiali in Qatar, in programma tra qualche mese. Gli azzurri vivono uno dei momenti più complicati della sua storia recente e Mancini è al lavoro per migliorare una difficile situazione.

Solo pochi mesi fa la situazione non era co§sì e l’Italia nell’estate del 2021 diventava campione d’Europa. La Nazionale italiana ha battuto l’Inghilterra ai calci di rigore a Wembley e c’erano sensazioni totalmente diverse rispetto ad oggi. Anche in casa inglese non hanno dimenticato quella sfida.

Il centrocampista dell’Inghilterra Jack Grealish è tornato su quella sfida, nella conferenza in vista del match con gli azzurri di Nations League. Ecco le sue parole: “Sono passati circa 14-15 mesi dalla sfida contro l’Italia e quella sfida è ancora nelle nostre teste. Volevamo vincere, anche se raggiungere la finale di un Europeo resta un ottimo risultato”.

Italia, Grealish parla in vista dell’impegno contro la Nazionale azzurra

L’Inghilterra ha deluso le aspettative delle prime sfide di Nations League e la nazionale vuole riscattarsi e ‘vendicare’ il match contro l’Italia. Ecco le sue parole: “San Siro è uno stadio iconico e giocare lì sarà incredibile. Ho sempre sognato giocare o guardare quella sfida da tifoso”.

Grealish è una delle stelle del Manchester City di Guardiola, ma il giocatore ha faticato molto negli ultimi mesi ai Citizens. Il giocatore ha parlato in vista dei Mondiali: “Southgate ha le idee chiare su chi convocherà per i Mondiali e ognuno di noi si sta allenando bene ed è pronto a dare il meglio”