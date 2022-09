Esonero Allegri, Montero e i tre possibili sostituti: tutte le novità

Esonero Allegri e Montero alla Juventus? Potrebbe essere questa la clamorosa svolta in casa bianconera. L’attuale tecnico dell’Under 19 bianconera potrebbe essere promosso in prima squadra come soluzione interna in caso di addio al tecnico toscano

Montero per ridare linfa vitale, energia e spirito di appartenenza. Niente di confermato e nessun riscontro ufficiale, ma come riporta “La Gazzetta dello Sport”, l’ex difensore della Juventus, attualmente sulla panchina dell’Under 19 juventina, potrebbe la prima scelta in caso di soluzione interna.

Un nuovo capitolo Pirlo? C’è chi storce il naso all’idea di affidare la panchina a un allenatore poco esperto, ma in caso di esonero di Allegri questa potrebbe rappresentare la soluzione più economica. Difficile immaginare un addio con dimissioni del tecnico bianconero, anche se le prossime settimane potrebbero riservare possibili colpi di scena.

Detto questo, occhio ai nomi di Zidane, Tuchel e Paulo Sousa, quest’ultimo accostato alla panchina bianconera nella ultime ore. Per quel che riguarda Zidane, l’ex Real Madrid potrebbe dire sì alla panchina della Francia dopo il Mondiale. Tuchel, per il momento, non rientrare nei piani della società juventina.

Esonero Allegri e Montero alla Juventus in prima squadra? Tutta la verità

Montero alla Juventus come soluzione interna in attesa di capire a chi affidare la panchina del futuro dei bianconeri. La sensazione è che la dirigenza della Juve potrebbe aspettare la prossima pausa di novembre per tirare le somme in maniera definitiva. Montero, a prescindere dalle poche conferme, potrebbe rappresentare la prima scossa in attesa del cambio di rotta definitivo.

Come evidenziato da “Paolo Bargiggia” sul suo account Twitter, la società bianconero potrebbe affidarsi a Montero come possibile traghettatore prima di ripulire il terreno in attesa del clamoroso di ritorno di Antonio Conte in vista della prossima estate. Sono attese novità.