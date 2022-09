Vlahovic, è tutto vero: Juventus, l’annuncio spiazza i tifosi

Dopo la bruttissime prestazioni di Vlahovic con la maglia della Juventus, c’è stato un annuncio che ha spiazzato un po’ tutti.

La Juventus è sicuramente la squadra che ha deluso di più in queste prime sette giornate di campionato. I bianconeri, infatti, hanno totalizzato solo 10 punti in questo primo mese di Serie A, dove sono riusciti a battere solo Sassuolo e Spezia e in casa.

Ma se in campionato le cose non stanno andando bene, in Champions League vanno ancora peggio. La Juventus, infatti, ha perso le prime due giornate del proprio girone: prima con il PSG e poi con il Benfica. Proprio la sconfitta contro i lusitani è decisamente quella che ha fatto più male agli uomini di Massimiliano Allegri, visto che sono i principali avversari per la qualificazione agli ottavi di finale.

Tra gli uomini che stanno deludendo di più bisogna inserire sicuramente Dusan Vlahovic. Il serbo, infatti, nonostante i 4 gol segnati in campionato, sembra essere un corpo estraneo al resto del team. Proprio sull’ex Fiorentina ci sono state delle importanti dichiarazioni da parte di un suo ex compagno di squadra.

Juventus, l’annuncio di Morata: “E’ stato uno sforzo giocare con Vlahovic”

Alvaro Morata, infatti, ha rilasciato queste dichiarazioni a ‘El Larguero’ sulla sua sintonia con Vlahovic: “Potevo andare al Barcellona. Mi sono sentito anche con Xavi, ma Allegri ha bloccato tutto. Mi disse che voleva farmi a giocare a sinistra con Vlahovic. Per me giocare in quel ruolo è stato uno sforzo, anche se ho dimostrato che potevo farlo”.

L’attaccante ha poi continuato la sua intervista: “Sapevo dalla metà dello scorso anno che sarei tornato all’Atletico Madrid. Penso di poter dare ancora qualcosa a questo club. Voglio vincere con questa squadra, mi piacerebbe farlo. Sono fortunato, ci sono pochi posti migliori di questo”.