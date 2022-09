Napoli, arriva la batosta dopo le vittorie: c’è l’annuncio

Napoli, uno dei titolari versa in condizioni fisiche preoccupanti, la notizia arriva dall’estero e tiene in apprensione tifosi, allenatore e dirigenti. Proprio nessuno avrebbe voluto venire a conoscenza di questa news. Ma le nuove indiscrezioni che arrivano proprio dal paese del calciatore non sono affatto delle migliori.

Napoli, arriva una brutta notizia su un titolarissimo. Gli azzurri stanno vivendo un inizio di campionato da sogno: chi si aspettava che i partenopei fossero primi sia in Serie A che nel girone di Champions? Qualcuno, magari dall’occhio lungo, sicuramente. Ma di certo è anche il fatto che la maggioranza avesse sensazioni pessimistiche sull’immediato presente degli azzurri. Una rivoluzione totale che ha previsto l’addio di tanti senatori, calciatori dal nome e dalle prestazioni importanti.

Giuntoli e tutti i dirigenti, dal canto loro, avevano già messo in atto quello che sarebbe stato un completo restyling della rosa. Lo han fatto seguendo da mesi tutti quelli che sono attualmente i nuovi acquisti ed ormai protagonisti di questa squadra (quasi) rifatta. Da Kim Min-Jae a Simeone, passano per Raspadori e Olivera. Da non tralasciare quella che sta per arrivare: una grande ed importante firma. Arrivano però notizie non confortanti dal paese di chi in questo Napoli era già presente da un po’, ed attualmente è un titolarissimo inamovibile.

Napoli, dalle nazionali brutte notizie: un titolare non sta bene

Tempo di sosta, tempo di nazionali per i calciatori del Napoli e di tutti gli altri club. Un intervallo di tempo che solitamente divide i tifosi. C’è chi è molto appassionato sugli incontri che vedono confrontarsi le rappresentative calcistiche. Ma anche, e non in pochi, chi affronta con tristezza questo periodo di leggera astinenza dai campionati e le coppe europee.

In questi giorni, sia le squadre, che i tifosi, hanno il timore che possano arrivare notizie negative per i propri tesserati e beniamini. Non di rado la possibilità che avvengano infortuni per i calciatori durante questi giorni in cui si trovano con le loro nazionali, rovina i piani dei club. Ne sa qualcosa il Napoli, che due anni fa perse Osimhen metà stagione a causa di un infortunio alla spalla procuratosi durante un match con la Nigeria.

Questa volta, è Rrahmani ad attirare tutte le attenzioni dell’universo partenopeo su di sè. Secondo quanto appreso dal portale kosovaro Nacionale, il difensore sarebbe uscito malconcio dopo il match con il Milan, e resta in dubbio la sua presenza per la partita contro l’Irlanda del Nord. Si attendono nuove informazioni per comprendere al meglio lo stato del calciatore.