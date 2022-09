Serie A, i top della giornata 7 scelti da voi: all-in Napoli

Il Napoli primo in classifica domina nelle scelte dei nostri utenti su Youtube, la vittoria di San Siro rende la squadra di Spalletti capolista in compagnia dell’Atalanta.

Come per ogni turno di campionato, vi sottoponiamo i migliori di ogni turno, stavolta è stato boom di votanti: 13216 utenti, è il nostro record alla settima giornata.

Ricordiamo le regole: i calciatori presenti nel sondaggio vanno comunque a punti, il primo ne guadagna 5, il secondo tre, il terzo due, il quarto uno.

Il Napoli stavolta ha fatto all-in, tra i pali Meret, autore di due parate fondamentali a San Siro. In difesa spicca il lavoro di Min-Jae Kim, protagonista di un intervento decisivo al 97′ su Brahim Diaz.

A centrocampo ha vinto la regia di Lobotka, che, passata la prima mezz’ora di sofferenza, ha comandato il gioco orientando il possesso palla del Napoli.

Chiude il dominio del Napoli il Cholito Simeone, autore di un gol fondamentale, costruito con la sua intuizione di tenere palla, scaricare a Mario Rui il pallone per il cross che ha determinato il gol-vittoria.

La favola di Meret, protagonista a San Siro

Dopo un’estate da precario di lusso, con la trattativa per Keylor Navas molto calda fino alle ultime ore di mercato, Meret ha conquistato il Napoli già da qualche partita. A San Siro, però, la sua serata più bella della stagione con alcune parate fondamentali, su tutte quella su Giroud, con il pallone deviato sulla traversa.

Meret ha dominato la classifica con l’87% dei voti, ha portato a casa cinque punti. Al secondo posto ci sta Montipò con il 7%, il portiere del Verona ha realizzato un’ottima prova sul campo della Lazio nonostante la sconfitta.

La medaglia di bronzo è di Dragowski, autore di tante parate decisive nella partita contro la Sampdoria. Il suo contributo è stato fondamentale per la vittoria dello Spezia.

Min-Jae Kim consolida il primato nella classifica dei difensori

L’intervento al 97′ su Brahim Diaz è l’ultimo frame di un inizio di stagione di grande livello per Min-Jae Kim, difensore che sta mettendo al servizio del Napoli il suo valore e le caratteristiche nella capacità di concentrazione, nella lettura delle situazioni. L’ha votato il 60% degli utenti.

Il Milan ha perso ma la prestazione è stata ottima, i ragazzi di Pioli in alcuni tratti hanno giocato anche meglio del Napoli. Theo Hernandez senza Leao ha potuto percorrere l’intera fascia sinistra, è stato protagonista con percussione e assist per il gol di Giroud.

Theo Hernandez ha portato a casa la medaglia d’argento con il 30% dei voti, il secondo posto vale tre punti nella sua classifica.

In terza posizione c’è Bijol dell’Udinese, autore non solo di una prova a livello difensivo contro l’Inter. Ha comandato il reparto e poi ha trovato il suo primo gol in serie A, fondamentale per la rimonta della squadra di Sottil.

Chiude al quarto posto Pongracic che con Baschirotto ha comandato la difesa del Lecce che sul campo della Salernitana ha conquistato la sua prima vittoria in serie A. L’ex Wolfsburg ha contenuto molto bene Dia, Piatek e Bonazzoli.

Lobotka la guida del Napoli, secondo nella classifica dei centrocampisti

Stanislav Lobotka vince la classifica di giornata dei centrocampisti con il 50% dei voti. A San Siro ha sofferto la pressione di De Ketelaere nella prima mezz’ora ma poi è salito in cattedra. C’è un dato molto significativo: dal gol di Simeone al fischio finale ha viaggiato al 100% dei passaggi riusciti, non ha sbagliato neanche un pallone.

Il regista slovacco, con questo primato alla settima giornata, raggiunge Koopmeiners al secondo posto nella classifica generale.

Con il 43% dei voti la medaglia d’argento è di Milinkovic Savic, il re dei centrocampisti per i nostri utenti. Ancora assist e gol per uno dei giocatori più forti del nostro campionato.

In terza posizione con il 4% dei voti c’è Lovric dell’Udinese, anima della mediana della squadra di Sottil, uno dei punti di riferimento nella capacità di ribaltare l’azione con grande intensità.

Al quarto posto va inserito Hjulmand del Lecce che, oltre al consueto lavoro in mediana nel recuperare palloni, ha prodotto la verticalizzazione che porta al gol di Ceesay.

Il gol decisivo di Simeone per il Napoli spazza via la concorrenza

Simeone (43% dei voti)ha regalato i tre punti al Napoli, il suo gol è stato decisivo e anche la sua esultanza nel post-partita, con corsa negli spogliatoi, ha emozionato i tifosi azzurri.

Al secondo posto c’è Immobile (28% dei voti), autore contro la Cremonese di un’altra prestazione da bomber con l’ennesima doppietta che lo porta a sette gol in sette partite, raggiungendo Arnautovic in testa alla classifica marcatori.

La medaglia di bronzo è di Deulofeu (19% dei voti), che ha trascinato l’Udinese nella rimonta contro l’Inter con un doppio assist.

Al quarto posto c’è l’eroe di Monza-Juventus, Gytkjaer è entrato nella storia, il suo gol farà parte per sempre della storia del club del presidente Berlusconi.

Le classifiche: in testa Maignan, Kim, Milinkovic Savic e Vlahovic

CLASSIFICA (13216 voti)

PORTIERI

Meret 5 punti

Montipò 3 punti

Dragowski 2 punti

DIFENSORI

Min-Jae Kim 5 punti

Theo Hernandez 3 punti

Bijol 2 punti

Pongracic 1 punto

CENTROCAMPISTI

Lobotka 5 punti

Milinkovic Savic 3 punti

Lovric 2 punti

Hjulmand 1 punto

ATTACCANTI

Simeone 5 punti

Immobile 3 punti

Deulofeu 2 punti

Gytkjaer 1 punto

CLASSIFICA GENERALE

Portieri

Maignan 10 punti

Meret 8 punti

Perin 7 punti

Vicario 7 punti

Handanovic 6 punti

Radu 5 punti

Milinkovic Savic 4 punti

Silvestri 4 punti

Montipò 3 punti

Falcone 2 punti

Dragowski 1 punto

Musso 1 punto

Di Gregorio 1 punto

DIFENSORI

Min-Jae Kim 15 punti

Mazzocchi 7 punti

Udogie 6 punti

Dumfries 5 punti

Milenkovic 5 punti

Ibanez 5 punti

Theo Hernandez 3 punti

Demiral 3 punti

Smalling 3 punti

Baschirotto 3 punti

Bijoj 2 punti

Kalulu 2 punti

Parisi 2 punti

Colley 2 punti

Toloi 2 punti

Valeri 2 punti

Chiriches 1 punto

A. Bastoni 1 punto

Schuurs 1 punto

Doig 1 punto

Pongracic 1 punto

CENTROCAMPISTI

Milinkovic Savic 14 punti

Koopmeiners 10 punti

Lobotka 10 punti

Tonali 5 punti

Bennacer 5 punti

Anguissa 3 punti

Zielinski 3 punti

Radonjic 3 punti

Miretti 3 punti

Lovric 2 punti

Malinovskyi 2 punti

Brahim Diaz 2 punti

Pereyra 2 punti

Samardzic 2 punti

Djuricic 1 punto

Vlasic 1 punto

Zaniolo 1 punto

Lo. Pellegrini 1 punto

Barella 1 punto

Hjulmand 1 punto

ATTACCANTI

Vlahovic 13 punti

Dybala 10 punti

Kvaratskhelia 9 punti

Arnautovic 6 punti

Immobile 6 punti

Simeone 5 punti

Beto 3 punti

Lautaro Martinez 3 punti

Bonazzoli 3 punti

Deulofeu 2 punti

Dia 2 punti

Rebic 2 punti

Felipe Anderson 1 punto

Berardi 1 punto

Lookman 1 punto

Gytkjaer 1 punto