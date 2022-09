Fiorentina, la bocciatura è totale: Italiano lo manda via

Brutto iniziale in casa Fiorentina. La squadra di Italiano sta faticando nel coniugare il doppio impegno tra Serie A ed Europa.

La Fiorentina di Vincenzo Italiano ha iniziato la stagione con grandi difficoltà. Il club gigliato ha avuto un rendimento altalenante, problemi dovuti in particolare al reparto offensivo e le difficoltà a fare gol. Attualmente la Fiorentina è decima in classifica con soli 9 punti nelle prime 7 giornate di Serie A.

Gli azzurri hanno grosse problematiche anche in Conference League e Italiano deve fare i conti con i problemi sia di Luka Jovic che di Cabral. L’ex attaccante del Real Madrid è alle prese con problemi di ambientamento e ha finora messo in scena prestazioni abbastanza opache.

Cabral non convince ed addirittura nell’ultima giornata di campionato il club viola è partito dal primo minuto con Kouame titolare ed entrambi i bomber in panchina. La situazione di Jovic preoccupa l’ambiente e nelle ultime ore sono spuntati clamorosi rumors sul futuro del centravanti serbo.

Fiorentina, Jovic va subito via?

Secondo quanto riportano i colleghi di As Luka Jovic potrebbe cambiare subito squadra. Il giocatore non sta mantenendo le aspettative della società e potrebbe essere ceduto nel corso della sessione invernale di calciomercato. Questi mesi saranno decisivi per capire il futuro dell’attaccante.

L’ultima giornata di campionato ha visto un’importante vittoria del club gigliato. La Fiorentina ha bisogno di ripartire dopo le difficoltà iniziali e la società conta ancora sulla rinascita del suo bomber ed il ritorno ai tempi dell’Eintracht Francoforte.