Manna improvvisa per Italiano: Fiorentina, gioia alle stelle per i tifosi

La Fiorentina di Vincenzo Italiano ha avuto un rendimento a fasi alterne in questa prima fase della stagione. Delude l’attacco.

La Fiorentina di Vincenzo Italiano ha tenuto fino ad ora un rendimento altamente incostante. La squadra ha avuto grosse difficoltà sia in campionato che in Conference League e sembra finora non reggere il doppio impegno. I viola sono al momento decimi in classifica con soli 9 punti in sette gare di Serie A.

La squadra ha evidenziato lacune un pò in tutti i reparti e Italiano ha provato più volte a mischiare le cose. In particolare il club ha più volte trasformato il reparto offensivo con il tecnico gigliato che ieri ha lasciato in panchina sia Luka Jovic che Cabral. L’ex Real Madrid ancora deve ambientarsi nella squadra che lo ha prelevato in estate.

Italiano ha dovuto fare a meno, in questo periodo difficile, di Nikola Milenkovic, autentico pilastro della sua difesa. Il giocatore è reduce da un infortunio subito nel match contro la Juventus e per questo motivo è stato costretto a saltare le ultime gare di campionato e Conference League.

Fiorentina, buone notizie per Italiano

Nel corso della conferenza stampa odierna il ct della Serbia Dragan Stojkovic ha parlato anche delle condizioni del difensore della Fiorentina, regalando buone notizie ai tifosi viola: “E’ in fase di recupero, speriamo di averlo con noi a disposizione il prima possibile”.

Stojkovic ha confermato l’importanza del centrale della sua Nazionale e ha continuato parlando così: “Per noi è un giocatore davvero importante, contiamo di averlo presto a disposizione”. Milenkovic è uno dei difensori più talentuosi della Serie A ed Italiano conta di averlo il prima possibile a disposizione.